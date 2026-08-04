快訊

全家T恤與UNIQLO價差不到2元 日本人為何去超商買衣服

常答非所問？教你3步管理AI記憶 ChatGPT、Gemini都適用

熊本地震一周後：避難的前車之鑑，日本能降低「災害關聯死」嗎？

聽新聞
0:00 / 0:00

拒打價格戰！超商零食變預購精品 湖池屋靠「現炸直送洋芋片」翻轉虧損

聯合新聞網／ 綜合報導
湖池屋推出現炸直送洋芋片，已狂銷超過970萬包。圖 / 擷自日本湖池屋官網
湖池屋推出現炸直送洋芋片，已狂銷超過970萬包。圖 / 擷自日本湖池屋官網

據日媒「東洋經濟Online」報導，洋芋片大廠湖池屋（KOIKEYA）發揮創意，在日本推出「現炸洋芋片直送」的服務。這項服務的主要特色是洋芋片在工廠炸好後3天內出貨，採完全預購制。這看似難以想像的服務，至今已狂銷超過970萬包。起初業界曾冷眼質疑，認為消費者不可能為了「到處可買到」的洋芋片額外支付運費。不過，湖池屋不走價格割喉戰，反而透過這項商品將「新鮮度」轉化為最高附加價值，一舉在市場上投下震撼彈。

這項創舉背後，其實隱藏著一段苦澀的企業再生歷程。湖池屋雖然早在1960年代就開始量產洋芋片，但在2010年代陷入殘酷的低價競爭，甚至一度面臨連續虧損的危機。直到2016年新社長上任後，確定了「找回馬鈴薯的原始美味」新策略，不再以低價吸客，而是靠品質與食材打動消費者，「現炸直送」便成了這場品牌翻轉戰略中最具代表性的創舉。

研發團隊在開發過程中克服了極大考驗。由於傳統洋芋片從出廠、入庫到上架往往需要一週，為了突破時間限制，公司從頭打造全新的生產計畫、庫存控管與物流體系。雖然工廠與研發部門起初因製作難度極高而面臨諸多疑慮，但仍一步步拼湊出完整的接單生產流程。最後，終於做到一撕開包裝即散發純粹香氣，完全沒有油耗味、能充分感受馬鈴薯鮮甜美味的洋芋片，且靠著口耳相傳迅速風靡全日本。

為了讓更多人親身感受自身對品質的堅持，湖池屋還在岐阜縣特別推出免費的工廠參觀活動「湖池屋GO GO! Factory」。民眾不僅能穿上白衣走進自動化生產線，臨場體驗現炸洋芋片的香氣與震撼，還能在專屬體驗設施中調配獨家口味，製作專屬洋芋片。湖池屋希望透過這份對新鮮與品質的堅持，持續傳遞「以價值經營品牌」的主要理念。

洋芋片 超商 零食 日本 品牌

延伸閱讀

自家工廠震毀仍優先救災 山崎麵包派車直送上萬麵包到熊本

無人菜攤自動生財？沖繩青椒農錢對不起來 熟客「倒貼」送暖

隔壁突開民宿！深夜喧嘩、外國人按門鈴 東京「特區」居民快崩潰

止汗劑會致癌？夏季大眾運輸體臭薰人 自然派掀拒用潮：健康第一

相關新聞

國際知名登山家普爾加遇雪崩罹難，結束輝煌與爭議的攀登人生

國際知名登山家普爾加（Nirmal Purja）於布洛德峰攀登時遭遇雪崩離世，他曾於2019年以189天的時間，創下最快完攀全球14座超過8000公尺高山的紀錄，並在高山攀登界一舉成名。然而近年普爾加也面臨違反登山法規、性騷擾等指控，最終留下了輝煌而帶有爭議的一生。

福島核汙染有解嗎？直擊輻射土中間貯藏設施

2011年3月的福島第一核電廠事故使得放射性物質乘著大氣擴散開來，隨後又因為降雨等因素落在地表，附著在樹木、草地、泥土或建物等人造物之上，導致福島境內出現大範圍輻射污染。

白海豚「威力極強」！日本氣象廳：估這天靠近北台灣後北轉

日本氣象廳最新資料顯示，截至4日中午12時（台灣時間上午11時），第13號颱風「白海豚」中心位於北緯25.3度、東經142.5度，約在日本小笠原群島父島南方海域，目前為大型、非常強烈颱風，正以每小時20公里速度向西移動。

拒打價格戰！超商零食變預購精品 湖池屋靠「現炸直送洋芋片」翻轉虧損

據日媒東洋經濟Online報導，洋芋片大廠湖池屋（KOIKEYA）發揮創意，在日本推出「現炸洋芋片直送」的服務。這項服務的主要特色是洋芋片在工廠炸好後3天內出貨，採完全預購制。這看似難以想像的服務，至今已狂銷超過970萬包。起初業界曾冷眼質疑，認為消費者不可能為了「到處可買到」的洋芋片額外支付運費。不過，湖池屋不走價格割喉戰，反而透過這項商品將「新鮮度」轉化為最高附加價值，一舉在市場上投下震撼彈。

In-N-Out漢堡太紅衝擊交通 加州各地掀「得來速禁令」

南加州星期六的午餐時間，In-N-Out漢堡得來速車道上等著挨餓的車隊排了足足20輛。烈日曝曬著路面。空氣中瀰漫著廢氣的熱氣與洋蔥味。「這交通狀況簡直瘋了！」64歲的攝影師皮埃爾．阿穆爾（Pierre Amoore）汽車前座享用著6.35美元的雙層雙起司堡時表示，「但對我來說，這是世界上最好吃的漢堡。」 這樣的滿足感值得換來一場混亂嗎？加州這個居民生活圍繞汽車設計的州，孕育出美國的得來速（drive-through）文化，但如今，加州好幾個城市的領導者正呼籲打擊得來速，他們認為得來速威脅了由乾淨空氣、安全街道與適合步行的社區所構成的新時代加州夢。

首爾首發最高等級高溫警報 白天氣溫恐飆攝氏38度

韓國首爾今天首度發布最高等級高溫警報，連日酷暑預計將使首爾白天氣溫飆至攝氏38度

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。