拒打價格戰！超商零食變預購精品 湖池屋靠「現炸直送洋芋片」翻轉虧損

據日媒「東洋經濟Online」報導，洋芋片大廠湖池屋（KOIKEYA）發揮創意，在日本推出「現炸洋芋片直送」的服務。這項服務的主要特色是洋芋片在工廠炸好後3天內出貨，採完全預購制。這看似難以想像的服務，至今已狂銷超過970萬包。起初業界曾冷眼質疑，認為消費者不可能為了「到處可買到」的洋芋片額外支付運費。不過，湖池屋不走價格割喉戰，反而透過這項商品將「新鮮度」轉化為最高附加價值，一舉在市場上投下震撼彈。

這項創舉背後，其實隱藏著一段苦澀的企業再生歷程。湖池屋雖然早在1960年代就開始量產洋芋片，但在2010年代陷入殘酷的低價競爭，甚至一度面臨連續虧損的危機。直到2016年新社長上任後，確定了「找回馬鈴薯的原始美味」新策略，不再以低價吸客，而是靠品質與食材打動消費者，「現炸直送」便成了這場品牌翻轉戰略中最具代表性的創舉。

研發團隊在開發過程中克服了極大考驗。由於傳統洋芋片從出廠、入庫到上架往往需要一週，為了突破時間限制，公司從頭打造全新的生產計畫、庫存控管與物流體系。雖然工廠與研發部門起初因製作難度極高而面臨諸多疑慮，但仍一步步拼湊出完整的接單生產流程。最後，終於做到一撕開包裝即散發純粹香氣，完全沒有油耗味、能充分感受馬鈴薯鮮甜美味的洋芋片，且靠著口耳相傳迅速風靡全日本。

為了讓更多人親身感受自身對品質的堅持，湖池屋還在岐阜縣特別推出免費的工廠參觀活動「湖池屋GO GO! Factory」。民眾不僅能穿上白衣走進自動化生產線，臨場體驗現炸洋芋片的香氣與震撼，還能在專屬體驗設施中調配獨家口味，製作專屬洋芋片。湖池屋希望透過這份對新鮮與品質的堅持，持續傳遞「以價值經營品牌」的主要理念。