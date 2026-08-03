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大馬砂拉越州鱷魚頻繁出沒 2026年襲人已5死
馬來西亞砂拉越州近年因鱷魚數量攀升，「人鱷衝突」日益頻繁，今年已有5人因鱷魚攻擊而死亡。當地政府與有執照的獵人及地方社區合作，將鱷魚遷移至遠離人類聚落的河川。
路透社報導，在馬來西亞婆羅洲（Borneo）砂拉越州（Sarawak），由於當地河流中的鱷魚數量回升，近年鱷魚出沒的情況愈來愈頻繁。
根據調查，1980年代鱷魚因過度捕獵一度瀕臨滅絕，但2024年鱷魚數量已超過2萬5000隻。
在2023年至2025年間，鱷魚攻擊事件造成22人喪命，今年截至目前為止也有5人身亡。當地一個原住民社區首領的兒子2024年5月也因鱷魚襲擊而喪命。
砂拉越州自然資源部官員表示，當局必須在野生動物保育與河畔社區居民的安全之間取得平衡。
為有效管理鱷魚數量，砂拉越州政府已開始核發獵捕執照，並推出一款手機應用程式讓民眾通報目擊鱷魚的消息。
砂拉越林業公司（Sarawak Forestry Corporation）則指出，儘管人鱷相遇事件增加，但與20年前相比攻擊事件有所下降。
該公司總經理說：「鱷魚更常在人類聚落附近出沒，可能是因為牠們在那裡更容易找到食物。」
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