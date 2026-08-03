酷暑奪命…東京多摩動物公園3母獅「器官衰竭脫水」接連死亡

日本東京都今天表示，位於東京都日野市的多摩動物公園，近日有3隻獅子疑因高溫影響接連死亡。園方已暫停獅子展示，全面強化獅舍降溫措施，詳細死因將交由外部專業機構進一步鑑定。

朝日新聞報導，東京都表示，園內共飼養16隻獅子，自7月18日起，陸續有獅子出現食慾不振、活動力下降等症狀，隨即展開治療。前後共有10隻獅子出現類似情況，部分病情惡化，甚至出現食慾喪失、意識不清等症狀。

其中，3歲母獅「小麥」（Mugi）、11歲母獅「草莓」（Ichigo）及15歲母獅「露安娜」（Ruena）於7月28日至8月2日期間相繼死亡。獸醫解剖結果顯示，3隻獅子皆出現全身脫水及多重器官衰竭，初步研判與持續高溫有關，但最終死因仍待外部機構確認。

目前仍有3隻獅子持續接受治療，園方持續投予維生素等藥物。另外，即使是有恢復跡象的獅子，也被安置在不對外開放的獅舍內休養，並增設移動式冷氣等降溫設備。

原本獅舍部分區域就設有空調及電風扇，在獅子開始出現健康問題後，園方也增加了噴霧降溫等措施。

多摩動物公園自1964年5月開始營運讓遊客搭乘巴士近距離觀賞獅子的「獅子巴士」。東京都表示，自該設施啟用以來，因高溫導致多隻獅子接連死亡的情況還是首次發生。多摩動物公園宣布，獅子展示及獅子巴士將暫停營運，直到另行通知為止。

東京都表示，東京都負責管理的其他動物園，目前尚未發現類似案例。

根據日本氣象廳資料，與多摩動物公園相鄰的八王子市，7月下旬平均最高氣溫達35.2度，持續受極端高溫侵襲。