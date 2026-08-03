快訊

免飛南韓就吃得到！7-11「超強新品」引熱議 網激推：好吃到哭

桃園男與74歲父爭吵買水果刀回家 飆罵老父後猛刺...全身多處出血送醫不治

避免誤傷護國神山！證交所放寬注意股門檻 「台積電條款」10日上路

聽新聞
0:00 / 0:00

酷暑奪命…東京多摩動物公園3母獅「器官衰竭脫水」接連死亡

中央社／ 東京3日專電
位於東京都日野市的多摩動物公園，近日有3隻獅子疑因高溫影響接連死亡。示意圖／Ingimage
位於東京都日野市的多摩動物公園，近日有3隻獅子疑因高溫影響接連死亡。示意圖／Ingimage

日本東京都今天表示，位於東京都日野市的多摩動物公園，近日有3隻獅子疑因高溫影響接連死亡。園方已暫停獅子展示，全面強化獅舍降溫措施，詳細死因將交由外部專業機構進一步鑑定。

朝日新聞報導，東京都表示，園內共飼養16隻獅子，自7月18日起，陸續有獅子出現食慾不振、活動力下降等症狀，隨即展開治療。前後共有10隻獅子出現類似情況，部分病情惡化，甚至出現食慾喪失、意識不清等症狀。

其中，3歲母獅「小麥」（Mugi）、11歲母獅「草莓」（Ichigo）及15歲母獅「露安娜」（Ruena）於7月28日至8月2日期間相繼死亡。獸醫解剖結果顯示，3隻獅子皆出現全身脫水及多重器官衰竭，初步研判與持續高溫有關，但最終死因仍待外部機構確認。

目前仍有3隻獅子持續接受治療，園方持續投予維生素等藥物。另外，即使是有恢復跡象的獅子，也被安置在不對外開放的獅舍內休養，並增設移動式冷氣等降溫設備。

原本獅舍部分區域就設有空調及電風扇，在獅子開始出現健康問題後，園方也增加了噴霧降溫等措施。

多摩動物公園自1964年5月開始營運讓遊客搭乘巴士近距離觀賞獅子的「獅子巴士」。東京都表示，自該設施啟用以來，因高溫導致多隻獅子接連死亡的情況還是首次發生。多摩動物公園宣布，獅子展示及獅子巴士將暫停營運，直到另行通知為止。

東京都表示，東京都負責管理的其他動物園，目前尚未發現類似案例。

根據日本氣象廳資料，與多摩動物公園相鄰的八王子市，7月下旬平均最高氣溫達35.2度，持續受極端高溫侵襲。

東京 獅子 動物

延伸閱讀

新竹動物園動物逐年減少缺乏同類互動 園方：推動棲地優化豐富化

強震後熊本縣內36死逾9200人避難 未來高溫恐達40度

震後第5天熊本增至38死 疑現首例災害關聯死

「禁殺黑熊」近20年 東京研議解禁與配套 最快2027年開放

相關新聞

已奪14命！印度南部豪雨洪水成災 山崩埋屋數千人撤離家園

印度南部部分地區周末遭逢豪雨及洪水侵襲，官方與媒體報導指出，克勒拉邦至少有11人喪生、數以千計民眾撤離，鄰近的卡納塔卡邦...

酷暑奪命…東京多摩動物公園3母獅「器官衰竭脫水」接連死亡

日本東京都今天表示，位於東京都日野市的多摩動物公園，近日有3隻獅子疑因高溫影響接連死亡。園方已暫停獅子展示，全面強化獅舍...

京都知名景點傳火警！高台寺塔頭竄濃煙烈火 消防急灌救

日本當地時間今天晚間6時半左右，京都市消防局表示接到多起報案指出京都市東山區下河原町的高台寺塔頭「月真院」附近「冒出濃濃...

極端高溫使全球茶葉漲價…茶產業面臨挑戰 印度茶產業也受影響

極端高溫正造成茶葉產量下滑、價格上升，影響全球茶葉市場！印度今年因主要產茶區減產，高品質茶價格攀升，茶商與消費者轉向價格較低的進口茶…

50萬公頃化灰燼…熱浪、野火重創歐洲 災損已飆破1120億元

根據英國「金融時報」分析，野火與熱浪今年席捲歐洲所造成的損失已逾30億歐元（約新台幣1120億元），遠超歐盟對一般正常年...

印尼渡輪大火！271人受困釀5死28失蹤 疑車輛甲板卡車起火

印尼官員今天表示，一艘載有271人的渡輪昨天在馬都拉島（Madura）外海起火，截至目前已造成5人死亡、28人失蹤，搜救...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。