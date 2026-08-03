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健身與飲食健康風潮帶動 乳清蛋白成美國產業新寵

中央社／ 華盛頓3日綜合外電報導
乳清蛋白過去被視為製作起司的副產品，如今卻因社群媒體掀起的高蛋白飲食風潮，成為大受追捧的膳食補充品。法新社
乳清蛋白過去被視為製作起司的副產品，如今卻因社群媒體掀起的高蛋白飲食風潮，成為大受追捧的膳食補充品。法新社

乳清蛋白過去被視為製作起司的副產品，如今卻因社群媒體掀起的高蛋白飲食風潮，成為大受追捧的膳食補充品，而這股熱潮正大幅重塑美國乳業生態。

法新社報導，乳清蛋白（Whey protein）過去長期以混合粉形式添加於食品，或製成蛋白棒販售，如今已遍布美國超市多類商品，從早餐穀片、貝果、椒鹽脆餅到泡麵等產品都加入乳清蛋白。

一些大型食品品牌也搭上這股潮流，例如菲多利（Frito-Lay）推出「高蛋白納喬起司」（Protein NachoCheese）口味的多力多滋（Doritos），星巴克（Starbucks）則上架一系列「高蛋白」飲品。

現年25歲的建築設計協調員羅沃茨基（CarlyRowcotsky）告訴法新社：「7年前，很多人會為了訓練而攝取它，但現在我覺得它已非常普及。」

羅沃茨基一邊說，一邊喝下一杯亮粉紅色乳清蛋白飲，瓶身標示每份含有15公克蛋白質。她表示，她過著積極的生活型態，並攝取乳清蛋白，幫助自己在運動後修復肌肉。

她還說：「我沒有太多時間準備自己的餐點，因此有某種補充品可以攝取很方便。」

賓州州立大學（Penn State University）供應鏈管理教授尼柯森（Chuck Nicholson）指出，這股熱潮由多項因素推動。

尼柯森告訴法新社：「社群媒體確實促使許多人認為，蛋白質是一種非常健康的替代選項。」他提及，「蛋白質最大化」等飲食趨勢興起，許多網友試圖盡可能提高蛋白質攝取量，甚至到了過度攝取的地步。

此外，尼柯森還表示，美國對乳清蛋白及其他蛋白質補充品的需求「很大程度上受到GLP相關藥物，以及人們接受的飲食建議所帶動」。

健身 健康 美國

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