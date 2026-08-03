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泰國設專責中心打擊冒名詐騙 DNA驗身分防犯罪

中央社／ 曼谷3日專電

泰國政府成立專責中心，打擊涉及戶籍登記及國籍文件的詐欺案件，以遏止身分冒用及相關犯罪。該中心將負責分析資料、調查案件，並協調全國執法機關，加強查緝戶籍及國籍紀錄造假情形。

曼谷郵報（Bangkok Post）今天報導，泰國政府已成立一個專責中心，協調打擊涉及身分和國籍文件的詐欺行為。

政府副發言人拉莉妲（Lalida Persvivatana）表示，戶籍資料若出現異常，可能衍生多種犯罪，包括詐取泰國國籍、冒用無國籍人士身分、開設人頭銀行帳戶、洗錢、利用人頭從事商業活動及非法持有不動產等。

拉莉妲指出，新成立的中心隸屬內政部地方行政廳（Department of Provincial Administration），將作為統一窗口，負責分析資訊、展開調查，並與全國執法機關合作，共同打擊涉及戶籍登記及國籍文件的詐欺行為。

她說：「這項措施旨在從源頭強化防護，防止戶籍登記中的異常情況進一步演變成經濟犯罪及跨國犯罪。」

根據報導，該中心也將建立一致的戶籍查核標準，並運用科技及鑑識方法，包括必要時進行DNA檢測以確認身分，提高泰國戶籍制度的準確性與公信力。

拉莉妲表示，專責中心將以證據及行為為執法依據，而非當事人的身分或地位，確保法律獲得平等且透明的執行。

泰國近年持續加強打擊跨國犯罪及詐騙集團。據泰國公共電視台（Thai PBS）日前報導，美國聯邦調查局（FBI）局長巴特爾（Kash Patel）7月訪問泰國期間，與總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）會晤，雙方同意深化合作，共同打擊詐騙集團、毒品販運、人口販運等跨國犯罪，並加強情報交換及執法合作。

阿努廷當時表示，打擊跨國犯罪是政府優先政策，泰國近來已查扣與犯罪集團有關、價值數百億泰銖的資產。巴特爾則肯定泰國近期掃蕩詐騙集團的成果。

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