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京都知名景點傳火警！高台寺塔頭竄濃煙烈火 消防急灌救

中央社／ 京都市3日綜合外電報導
京都市消防局表示接到多起報案指出京都市東山區下河原町的高台寺塔頭「月真院」附近「冒出濃濃黑煙」。圖／ 截自YT京都新聞
京都市消防局表示接到多起報案指出京都市東山區下河原町的高台寺塔頭「月真院」附近「冒出濃濃黑煙」。圖／ 截自YT京都新聞

日本當地時間今天晚間6時半左右，京都市消防局表示接到多起報案指出京都市東山區下河原町的高台寺塔頭「月真院」附近「冒出濃濃黑煙」。

日本放送協會（NHK）及「京都新聞」報導，京都市消防局表示，起火地點疑為高台寺塔頭「月真院」，目前消防人員正在現場進行滅火作業。

京都市消防局補充，目前尚未接獲人員受傷通報。

截至晚間7時，當地知名觀光景點「寧寧之道」北側建築物竄出火勢，現場聚集了大批消防車進行灑水灌救。

不過根據京都市消防局最新消息，火勢已於晚間7時12分獲控制。

火災現場附近的伴手禮店店家表示：「突然冒出大火嚇了一跳。因為火勢竄得非常高，我覺得非常可怕。」

「月真院」是臨濟宗建仁寺派的寺院，面向「寧寧之道」，周邊為相當受歡迎的熱門觀光勝地。

根據「月真院」官方網站記載，該院由豐臣秀吉之外戚久林玄昌於西元1616年創建，幕末時期因新選組分支「御陵衛士」首領伊東甲子太郎等人曾在此駐紮而聞名。

「月真院」所在的高台寺內擁有多個國家指定史跡、名勝以及國家重要文化財。

京都 火災 日本 觀光

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