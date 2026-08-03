破紀錄熱浪襲朝鮮半島 南北韓民眾湧海灘避暑

破紀錄熱浪正侵襲整個朝鮮半島，南北韓氣溫飆升，當局擴大緊急因應措施，兩國民眾則湧向避暑中心、海灘與水上樂園希望消暑降溫。

路透社報導，氣象預報員今天表示，原本集中在南韓東南部的極端高溫現正擴散至首爾都會區及西部其他地區。

北韓國營媒體也報導，國內部分地區氣溫逼近攝氏40度，平壤連續5晚出現「熱帶夜」。熱帶夜指的是從深夜到清晨仍維持高溫的現象。

韓國疾病管理廳（KDCA）昨天公布的資料顯示，自5月中旬以來，14人因高溫相關疾病過世，1889人出現熱傷害症狀。

根據大韓民國氣象廳（KMA），梁山市昨天測得攝氏42.5度，創下南韓122年氣象觀測史上的最高紀錄。

南韓總理韓聖淑下令各部會與地方政府動員所有可用資源，因應熱浪及旱災風險。南韓政府已將熱浪應對警戒提升至次高級別，釋出救援資金並加強巡查受災地區。

電力主管機關也啟動緊急措施，密切監控供需狀況。由於空調使用量激增，預期8月下旬全國用電量將創新高。

大韓民國氣象廳今天首次對首爾及鄰近的京畿道部分地區發布最嚴重的高溫警報；同時在南部地區，包括釜山、蔚山、慶尚南道以及光州與全羅南道部分地區，最高級別的高溫警報也持續生效。

炎熱天氣打亂民眾的日常生活。南韓棒球委員會（KBO）上周末取消了釜山與昌原市的比賽，並表示若酷熱持續，不排除進一步調整賽程。

當地媒體報導，海灘、水上樂園及河邊遊憩區湧現人潮。

北韓面臨類似處境。其國營媒體報導，全國多地的高溫警報將持續至本周結束，且上月有數以萬計民眾造訪位於東海岸的元山葛麻海岸觀光區（Wonsan-Kalma Coastal Tourist Zone）。

根據北韓國營電視台，平壤的水上樂園也擠滿人潮。