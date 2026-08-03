極端高溫使全球茶葉漲價…茶產業面臨挑戰 印度茶產業也受影響

極端高溫正造成茶葉產量下滑、價格上升，影響全球茶葉市場！印度今年因主要產茶區減產，高品質茶價格攀升，茶商與消費者轉向價格較低的進口茶。

最新研究更指出，全球暖化正在改變茶樹的最適生長環境，衝擊產量與風味，印度、肯亞、斯里蘭卡與中國等主要產茶國皆難以倖免，全球茶產業正面臨供應不穩與市場結構改變的挑戰。

印度茶產業受影響

根據《Indian Express》報導，印度茶市場近年受到氣候因素與市場變化影響，產業成長速度放緩，極端高溫與降雨不足使阿薩姆等主要產茶區供應減少，連帶推升生產成本與市場價格。

印度市場近年也大舉增加來自非洲等地的低價茶葉進口，透過混合不同產地茶葉來降低成本，使廉價茶在市場上的占比持續提高，直接影響到當地茶農收益，讓傳統產茶區面臨產量與售價雙重壓力。

高溫致茶葉減產

根據《地球報》報導，氣候變遷正在改變中國茶葉的適生區域，研究團隊分析茶樹在不同氣溫條件下的生理反應發現，茶樹一旦持續處於高溫環境，便會將原本用於生長與風味物質合成的養分，轉而用於對抗高溫造成的細胞氧化壓力，導致嫩芽生長速度在熱浪下反而趨緩、葉片變小變薄。

根據《Frontiers in Climate》研究指出，環境影響會直接反映在茶葉品質上：極端高溫會改變茶樹體內胺基酸與兒茶素等風味關鍵成分的合成路徑，使茶葉香氣與口感出現波動。

全球產業轉變

根據《Christian Aid》報告指出，茶樹生長仰賴攝氏13至30度的穩定溫度與均衡降雨，但肯亞、印度與斯里蘭卡等主要產茶區近年氣溫頻繁超出這個區間。

茶產業應加強投資耐熱品種培育、改善灌溉系統、種植遮蔭樹保護茶樹，並透過公平定價機制保障茶農與勞工的生計，以降低氣候風險對全球茶葉供應與價格帶來的影響。

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