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埃及地震規模上修至5.6 當局啟動應變計畫
埃及東部港市蘇伊士（Suez）附近今天凌晨發生規模5.6地震，促使當局啟動應變計畫，目前已傳出一人受傷及零星災情。這個位於非洲東北部的國家不常發生強烈地震。
法新社報導，這起地震為大片區域帶來明顯震感，法新社記者在首都開羅被震醒，而且遠至埃及邊境靠近加薩走廊（Gaza Strip）的阿里什（El-Arish）也有感覺。
根據埃及國家天文與地球物理研究所（NationalResearch Institute of Astronomy and Geophysics），地震發生時間為凌晨3時（格林威治標準時間0時），震央位於蘇伊士市以北約40公里處，之後發生5次餘震。
該研究所將規模由稍早的5.2上修至5.6；美國地質調查所（USGS）則測定這次淺層地震的規模為5.0，將之前的估計規模略為下修。
埃及衛生部長賈法（Khaled Abdel Ghaffar）已下令全國啟動緊急應變計畫，並指示救護單位進入「最高戒備層級」。
當局表示，開羅北部有3戶人家撤離一棟倒塌建築物。
埃及紅新月會（Egyptian Red Crescent）也接獲震央附近另一起陽台倒塌的通報，並呼籲民眾遠離年久失修的建築物。這類房舍在許多埃及工人階級社區很常見。
衛生部目前僅記錄到一人受傷。
埃及不常發生強烈地震，該國現代史上造成最多人死亡的地震發生於1992年10月，當年規模5.8的地震撼動首都，造成超過500人死亡、數以千計的人流離失所。
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