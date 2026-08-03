快訊

不讓國票金成為公股體系肥缺 決策高層要求財部推動三巨頭薪酬改革

統一集團退出健身市場！BEING sport、BEING fit熄燈 會員可轉健身工廠

後腦勺都有「川」！李四川福宴巧遇同款髮旋 兩人笑翻合照

聽新聞
0:00 / 0:00

埃及地震規模上修至5.6 當局啟動應變計畫

中央社／ 開羅3日綜合外電報導

埃及東部港市蘇伊士（Suez）附近今天凌晨發生規模5.6地震，促使當局啟動應變計畫，目前已傳出一人受傷及零星災情。這個位於非洲東北部的國家不常發生強烈地震。

法新社報導，這起地震為大片區域帶來明顯震感，法新社記者在首都開羅被震醒，而且遠至埃及邊境靠近加薩走廊（Gaza Strip）的阿里什（El-Arish）也有感覺。

根據埃及國家天文與地球物理研究所（NationalResearch Institute of Astronomy and Geophysics），地震發生時間為凌晨3時（格林威治標準時間0時），震央位於蘇伊士市以北約40公里處，之後發生5次餘震。

該研究所將規模由稍早的5.2上修至5.6；美國地質調查所（USGS）則測定這次淺層地震的規模為5.0，將之前的估計規模略為下修。

埃及衛生部長賈法（Khaled Abdel Ghaffar）已下令全國啟動緊急應變計畫，並指示救護單位進入「最高戒備層級」。

當局表示，開羅北部有3戶人家撤離一棟倒塌建築物。

埃及紅新月會（Egyptian Red Crescent）也接獲震央附近另一起陽台倒塌的通報，並呼籲民眾遠離年久失修的建築物。這類房舍在許多埃及工人階級社區很常見。

衛生部目前僅記錄到一人受傷。

埃及不常發生強烈地震，該國現代史上造成最多人死亡的地震發生於1992年10月，當年規模5.8的地震撼動首都，造成超過500人死亡、數以千計的人流離失所。

埃及 地震 加薩走廊

延伸閱讀

那不勒斯火山區規模4.7地震後 義大利通報21人受傷

日本又震了…青森發生規模5.8地震 熊本震後土壤液化

臺南楠西2級地震 深度9.2公里有感搖晃

日本又震！青森外海規模5.8地震 北海道、東北最大震度4

相關新聞

已奪14命！印度南部豪雨洪水成災 山崩埋屋數千人撤離家園

印度南部部分地區周末遭逢豪雨及洪水侵襲，官方與媒體報導指出，克勒拉邦至少有11人喪生、數以千計民眾撤離，鄰近的卡納塔卡邦...

50萬公頃化灰燼…熱浪、野火重創歐洲 災損已飆破1120億元

根據英國「金融時報」分析，野火與熱浪今年席捲歐洲所造成的損失已逾30億歐元（約新台幣1120億元），遠超歐盟對一般正常年...

印尼渡輪大火！271人受困釀5死28失蹤 疑車輛甲板卡車起火

印尼官員今天表示，一艘載有271人的渡輪昨天在馬都拉島（Madura）外海起火，截至目前已造成5人死亡、28人失蹤，搜救...

隔壁突開民宿！深夜喧嘩、外國人按門鈴 東京「特區」居民快崩潰

據日媒YTV報導，靠近羽田機場的東京大田區，十年前為緩解觀光客住宿需求，率先實行「民宿特區」制度。和一般日本民宿每年最多營運180天的限制不同，「民宿特區」完全沒有天數上限。但是，這項政策卻讓住宅區陷入混亂，大田區在一年內，與民宿有關的投訴量更暴增五倍。

日本氣象廳、美軍預測白海豚路徑曝光 這時間恐最接近台北

福井新聞報導，日本氣象廳3日指出，今年第13號颱風「白海豚」目前已發展為大型、非常強烈颱風，未來將持續向西移動，預計先進入小笠原近海，最快7日逼近沖繩。日本氣象廳及美軍預測均顯示，沖繩6日至8日可能受到颱風影響，鹿兒島縣屋久島及奄美大島也可能進入強風範圍。根據美軍預報，白海豚颱風中心預計最接近台北的時間約是台灣時間8日上午8時。

這裡是泰國，不是天安門！3事件看泰國民眾對中態度出現變化

泰國國王哇集拉隆功於2025年底訪問中國，是泰中建交50年來首位訪中的泰國君主，亦是拉瑪十世即位後首次的正式國事訪問（英國國王查爾斯的加冕儀式時，拉瑪十世僅為出席致意）。時間快轉到2026年7月，泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）訪中時在北京的國宴上高唱〈甜蜜蜜〉，彷彿為泰中兩國的情誼，推上另一個熱絡融洽的高峰，也坐實了視泰國為「親中」政權的普遍印象。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。