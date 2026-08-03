南非台裔少女蔡穎兒 表演藝術界奧運奪1銀1銅

15歲南非台裔少女蔡穎兒7月代表南非赴美國拉斯維加斯參加世界表演藝術錦標賽，該賽事被譽為「表演藝術界的奧林匹克」，她不僅晉級準決賽，並在世界音樂及自彈自唱項目分別獲得銀牌與銅牌。

2026年世界表演藝術錦標賽（World Championshipsof Performing Arts，WCOPA）於7月13日至21日舉行，設有戲劇、舞蹈、器樂、聲樂及模特兒等競賽類別，吸引來自70多國表演者參賽。

蔡穎兒能歌善舞，也涉獵戲劇及模特兒表演，此次以聲樂為主要參賽項目。她穿著南非科薩族（Xhosa）傳統服飾，在自彈自唱項目率先為南非代表隊登場，為南非隊展開本屆聲樂賽事。

經過競爭激烈的初賽後，蔡穎兒取得準決賽資格，並於世界音樂項目獲得銀牌、自彈自唱項目摘下銅牌。她表示，這趟旅程的意義不只在於贏得獎牌，更重要的是能代表南非登上國際舞台，在各國觀眾面前演出。

蔡穎兒接受中央社記者訪問時說，賽事讓她接觸來自不同國家的表演者、體驗多元文化，也透過音樂及表演藝術結交朋友。這段經歷不僅為她留下難忘回憶，也累積國際演出經驗並提升舞台自信。

她表示，對於能代表南非參賽深懷感謝，返國後對表演藝術更加投入。未來將持續精進歌唱及舞台表演能力，也希望藉由自己的經驗，鼓勵其他青少年勇敢追夢。

南非代表隊本屆另有多名選手獲得個人世界冠軍頭銜，包括范登巴斯勒史密斯（Hanna van den Barselaar-Smith）獲選青少年女子舞蹈世界冠軍；葛瑞芬斯坦（Mischke Greyvensteyn）獲得青少年女子戲劇世界冠軍；史維澤（ChriskeSchwirzer）則獲得成人女子模特兒世界冠軍。

蔡穎兒在取得WCOPA參賽資格前，已經累積多項賽事經驗。她於2025年獲得世界藝術與學術大獎賽（World Grand Championship of Arts and Academics，WGCAA）聲樂總冠軍，並在國際創意藝術暨舞蹈協會（International Creative Arts and Dance Association，ICCADA）賽事獲得聲樂金獎。

她先前也在南非表演藝術錦標賽（South AfricanChampionships of Performing Arts，SACOPA）獲得2金、2銀及2銅，進而取得代表南非赴美參加世界表演藝術錦標賽的資格。