50萬公頃化灰燼…熱浪、野火重創歐洲 災損已飆破1120億元

根據英國「金融時報」分析，野火與熱浪今年席捲歐洲所造成的損失已逾30億歐元（約新台幣1120億元），遠超歐盟對一般正常年份的平均災損預估，凸顯氣候變遷推升野火災損。

金融時報（Financial Times）報導，今年野火季前兩個月，光是在歐元區受災最嚴重的5個國家（包括葡萄牙、希臘及羅馬尼亞），就有將近50萬公頃土地被燒毀，經濟損失高達31億歐元，遠超歐盟執行委員會（European Commission）估計的每年歐盟整體平均損失25億歐元。

整體衝擊最終還會更加慘重。保險業者、家庭與企業仍在計算財產和農作物損失，以及夏季旅遊高峰受阻造成的影響。

此外，保險費用增加或部分財產無法投保、旅客人次減少、耗費鉅資採購消防設備等其他成本將陸續浮現。

這項估算也未完全反映希臘近日新爆發的野火災情。希臘總理宣布，相關團隊將迅速著手記錄災損情況，以便政府向失去財產的災民提供協助。

另外，乾旱帶來的損失尚未完全顯現。萊茵河（Rhine）與多瑙河（Danube）的水位降低導致貨運受阻、工廠減產，而巴斯夫集團（BASF）、科思創（Covestro）、贏創工業集團（Evonik Industries）等德國化工巨頭的工廠多集中在萊茵河沿岸。

多瑙河水位創歷史新低，恐導致匈牙利供應全國近半電力的核電廠停機；羅馬尼亞也被迫關閉切爾納沃德（Cernavoda）核電廠兩座反應爐的其中一座。這兩座核電廠都是自多瑙河取水進行冷卻。

蘇黎世聯邦理工學院（ETH Zurich）的氣候經濟學專家麥爾（Sarah Meier）指出，今年光是野火造成的實際經濟損失可能就是年平均損失的3倍以上。她曾估算，自2011年至2018年，野火導致葡萄牙、西班牙、義大利與希臘等區域經濟體每年平均蒙受21億歐元的國內生產毛額（GDP）損失。

法國吉倫特省（Gironde）是國防與航太產業重鎮，然而野火迫使賽峰集團（Safran）、達梭飛機製造公司（Dassault Aviation）、阿利安集團（ArianeGroup）等企業暫停生產並疏散員工。

當地亦以葡萄酒聞名，波爾多（Bordeaux）著名的葡萄酒園目前大致未遭波及，但煙霧是否會影響葡萄品質仍有待觀察。阿卡雄盆地（Arcachon）的牡蠣養殖業面臨衝擊，在吉倫特省GDP占7%的觀光業也持續受挫。

吉倫特省商工總會表示，截至上月30日，野火至少直接影響4萬家企業，其中1萬9500家完全停業。同時，截至上月27日，約有12萬至15萬名員工因工時縮短而接受政府補貼。

西班牙野火火勢距離首都馬德里僅50公里，燒毀多個鄉鎮的住宅、商家和車輛。小農與畜牧業者工會初步統計，約1萬8500公頃農業用地受損，大多為牧場。

儘管有前述種種重大損失，這對全國GDP的影響可能相當有限。

凱投宏觀公司（Capital Economics）歐洲首席經濟學家肯寧翰（Andrew Kenningham）指出，吉倫特省僅占法國產值2.5%；此外，天災有時反而「會對GDP發揮矛盾的正面效果」，因為政府補助與保險理賠帶動的重建支出，可能會抵銷初期損失。

然而麥爾強調：「這並非我們想要的經濟成長，只是在重建被摧毀的資本。」

倫敦帝國學院（Imperial College London）副教授昆圖里斯（Ioannis Kountouris）還表示，野火造成的部分重大代價，例如民眾因空氣污染住院，往往沒有換算成經濟成本，也鮮少納入相關估算。