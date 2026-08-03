南韓名校畢業生求職碰壁 轉而赴日就業找出路

日本創業家春日井萌（Moe Kasugai）當年就讀首爾延世大學（Yonsei University）時，發現在這所韓國聲譽卓著的大學中，即使是一些天資聰穎的畢業生，有時也難以找到工作。

因此，她於2019年推出一項服務，協助韓國求職者與日本企業媒合。

春日井萌成立的新創公司KOREC，上月在首爾舉行為期兩天的就業博覽會。現年35歲的春日井萌說：「他們那麼聰明，卻找不到工作，這讓我很驚訝。許多人還會說日語，因此我想，他們去日本發展可能還比較好。我希望能幫他們一把。」

路透社報導，韓國青年面臨理想基層職缺長期短缺現象，因為諸如三星（Samsung）等企業傾向雇用有經驗的員工，許多年長員工也仍待在崗位上。與此同時，在人口老化的日本，企業難以招募到足夠新血，填補針對社會新鮮人所設、提供結構化培訓的就職方案職缺。

儘管韓國現在的平均薪資略高過日本，專注於科技人才媒合的韓國Wanted Lab與日本LAPRAS，今年加入較早進入市場的Mynavi行列，推出類似KOREC的服務，顯示這類需求日益增加。

韓國首都首爾今年也舉辦至少3場以日本為主的就業博覽會，參與徵才的企業包括佳能影像系統（Canon Imaging Systems）與工業自動化集團阿自倍爾株式會社（Azbil）。根據最新的6月月度數據，韓國的青年失業率達7.0%，日本整體失業率則為2.5%。

根據南韓勞動研究院（Korea Labor Institute）資料，日本持有工作簽證的外籍人士中，絕大多數從事的是藍領工作，但在日本就職的8萬多名韓國人，任職的是零售、資訊科技與遊戲開發等領域的專業職位。

韓國人力資源開發院（Human ResourcesDevelopment Service of Korea）資料顯示，去年有2257名韓國青年透過政府支持的計畫前往日本就業，比2024年成長47%，使日本成為他們海外工作的首選。赴美工作的比率則減少29%。

● 韓國人才填補日本人力缺口

儘管這兩個民主國家有時關係緊張，主要源於日本過去對韓國的殖民統治，但雙方關係日益密切的現象，不僅限於就業領域。

根據韓國統計局數據，2025年，韓國男性與日本女性結婚的件數比去年增加26%，達到2020年的兩倍；儘管整體國際結婚市場維持平穩，韓國女性與日本男性結婚的件數也增加29%。

今年造訪日本的韓國人數創紀錄新高，現在成為日本最大的入境旅客來源。

KOREC舉辦的博覽會吸引100名求職者參與，當時參加的大學生金詩賢（Kim Si-hyeon，音譯）說：「在我認識想在日本求職的朋友中，大多數早就對在日本生活抱有興趣。」許多人跟金詩賢一樣，都被日本企業提供的在職培訓前景吸引，而韓國企業通常不會向應屆畢業生提供這類計畫。

就讀東國大學（Dongguk University）日文系四年級的金詩賢說：「韓國企業通常偏好有經驗的員工，而日本企業還是會招募新鮮人。」她補充說，她正在尋找資訊科技或人工智慧（AI）領域的工作。

韓國外國語大學（Hankuk University of ForeignStudies）教授李昌敏（Lee Chang-min，音譯）表示，韓國勞動力對日本企業特別具有吸引力。他說：「就語言與文化而言，韓國應徵者的素質高出得多。能達到實際工作所需日語水準的外國應徵者並不多。」

日本顧問公司Energize負責人服部智也（TomoyaHattori）表示，他並不特別在意招募對象的國籍，但他認為韓國求職者展現的競爭力、速度與勤奮精神具有吸引力。

● 日企留才挑戰多

然而，招募外國人才也對日本企業帶來挑戰。KOREC的春日井萌表示，許多韓國人為了追求職涯發展與更優渥的薪水，傾向跳槽，這對習慣於終身雇用的日本企業而言，構成留住人才的問題。

她說：「這對日本企業來說確實是一大障礙。然而，近年來日本年輕人跳槽的情況變得日益普遍，因此我覺得日本企業的觀念最終會有所調整。」

李昌敏教授表示，如果培訓時間很長、在公司狹隘的職務範圍外發揮長才的機會有限、升職速度又緩慢，外籍員工離職的風險就會特別高。