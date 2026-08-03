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印尼渡輪大火！271人受困釀5死28失蹤 疑車輛甲板卡車起火

中央社／ 泗水3日綜合外電報導
一艘載有271人的渡輪昨天在馬都拉島（Madura）外海起火，截至目前已造成5人死亡、28人失蹤。路透
一艘載有271人的渡輪昨天在馬都拉島（Madura）外海起火，截至目前已造成5人死亡、28人失蹤。路透

印尼官員今天表示，一艘載有271人的渡輪昨天在馬都拉島（Madura）外海起火，截至目前已造成5人死亡、28人失蹤，搜救行動仍在持續進行。

路透社報導，這艘名為「KMP Mutiara Sentosa 2」的渡輪昨天自東爪哇省（East Java）泗水（Surabaya）駛往南蘇拉威西省（South Sulawesi）首府錫江市（Makassar），途中發生火警。馬都拉島位於爪哇島東北方外海。

另據美聯社報導，這艘渡輪當時還載運180輛車，其中多數為卡車，另有1部挖土機。

生還者卡林（Ahmad Abdul Karim）表示，火勢疑似是從下層車輛甲板上的1輛卡車竄出。

他說：「在強風吹襲下，火勢蔓延得非常快，不到30分鐘，所有人都被要求移動到船首。」

東爪哇省警局海事與航空事務主任阿曼（ArmanAsmara Syarifuddin）告訴路透社，船上271人中已有238人獲救、5人確認罹難，另有28人下落不明。

阿曼表示，警方正與搜救單位及海軍合作，出動7艘船隻及1架直升機協助搜尋失蹤者。投入搜救的船隻包括1艘海軍小型護衛艦、多艘快艇，以及1艘可搭載約100人的巡邏艇。

他指出，搜救行動將持續7天，必要時可再延長14天。事故原因目前仍待調查釐清。

這艘渡輪於1992年在日本建造，之後在日本營運，2015年售予印尼。船長160公尺，可搭載689名乘客、49名船員，以及最多181輛車。

失蹤 印尼

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