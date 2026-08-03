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已奪14命！印度南部豪雨洪水成災 山崩埋屋數千人撤離家園
印度南部部分地區周末遭逢豪雨及洪水侵襲，官方與媒體報導指出，克勒拉邦至少有11人喪生、數以千計民眾撤離，鄰近的卡納塔卡邦則爆發山崩，導致至少3人罹難。
路透社報導，克勒拉邦（Kerala）一名政府部長表示，截至昨天為止，與降雨相關的事故死亡人數已攀升至11人，全邦約275處救濟營，共收容近7700名撤離民眾。
克勒拉邦首席部長薩蒂桑（V.D. Satheesan）今天表示，他將與各區官員會面，檢視救濟營的安排狀況。他昨天則指出，災區的清理工作已經展開。
克勒拉邦災害管理局表示，部分地區今天可能出現強風與中度降雨。
豪雨也迫使克勒拉邦各地多所學校停課，政府也延後了全邦教師的招考考試。
據「印度人報」（The Hindu）報導，在克勒拉邦北方的鄰邦卡納塔卡邦（Karnataka），強降雨於1日引發山崩，造成一對夫婦及他們的兒子喪命。
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