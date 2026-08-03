極端高溫侵襲歐洲 鐵路、機場全面應戰 「悄無聲息的災難」

歐洲近日飽受異常高溫與野火肆虐，極端氣候嚴重影響多種基礎設施。面對這場威力十足但悄無聲息的災難，各國鐵路與機場紛紛展開應變措施，企業和政策制定者目前分秒必爭。

CNBC報導指出，對企業而言，高溫影響遠超過風暴或地震。在高溫天氣下，企業通常會面臨設備故障、營運效率下降、維護與停機時間增加等問題；供應鏈中斷、電網壓力增加以及勞動力短缺，更讓企業處境惡化。

歐洲之星（Eurostar）最近宣布，為面對前所未有的高溫，他們正準備換購一批新列車，這些列車在設計上能承受攝氏55度的高溫。

最初投資購置的車輛，設定為能在攝氏45度的環境下運行，但近期的熱浪迫使他們改變計劃。

歐洲之星發言人表示：「這些列車將於2031年投入營運，一直要運行到2060年代，因此做好準備非常重要。」

在挪威，極端高溫已使奧斯陸機場的瀝青接近攝氏52度，消防人員不得不灑水，防止飛機在停機坪與滑行道受損。

機場工作人員表示，每次降溫作業大約需要1萬3000公升水，在最熱的時候，這些作業每小時都要重複一次。

瑞典方面，斯德哥爾摩交通公司SL將鐵軌塗成白色，以降低高溫導致的軌道位移和扭曲，這些有時被稱為「日光扭曲」的問題，將會增加行車風險。

這種方法也被用於南歐一些特別脆弱的鐵道路段，包括西班牙和義大利。

根據歐洲聯盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」（C3S）數據顯示，自1980年代以來，歐洲氣溫的上升速度是全球平均的2倍。

這代表目前每年經歷5到10天極端高溫的地區，在一個世代的時間內，將面臨每年20天到30天的極端高溫。

氣候風險建模機構Climate X負責人布瑞南（JamesBrennan）表示，南歐面臨的氣候條件最為嚴峻，預計伊比利半島部分地區、義大利南部和希臘，每年將出現超過40至55天的極端高溫。

歐盟執行委員會發言人表示，委員會很快就會推出新的氣候韌性和風險管理綜合框架。

「很明顯的，除非將氣候變遷納入政策設計考量，否則所有政策的效率和初衷都會受到影響。」

安聯風險諮詢（Allianz Risk Consulting）主管富爾達（Lena Fuldauer）表示，極端高溫帶來的挑戰是一場「悄無聲息的災難」。

富爾達表示：「工業化前的世界，地中海地區幾乎不可能出現攝氏50度以上的高溫。」但根據最新研究，在人為造成的氣候變化下，這種高溫出現的可能性已提高10到1000倍。到本世紀末，在最炎熱地區，這種極端天氣可能每年都會發生。」

富爾達說，保險業無法獨自解決這個問題，需要與政府和國際組織合作，共同開發面對極端高溫的解決方案。