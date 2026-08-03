日本氣象廳、美軍預測白海豚路徑曝光 這時間恐最接近台北

福井新聞報導，日本氣象廳3日指出，今年第13號颱風「白海豚」目前已發展為大型、非常強烈颱風，未來將持續向西移動，預計先進入小笠原近海，最快7日逼近沖繩。日本氣象廳及美軍預測均顯示，沖繩6日至8日可能受到颱風影響，鹿兒島縣屋久島及奄美大島也可能進入強風範圍。根據美軍預報，白海豚颱風中心預計最接近台北的時間約是台灣時間8日上午8時。

日本氣象廳表示，白海豚3日中午位於南鳥島附近海域，以每小時20公里速度向西北西移動，中心氣壓945百帕，近中心最大風速每秒45公尺，最大瞬間風速達每秒60公尺，勢力相當強勁。

依目前預測，白海豚將繼續西進，4日凌晨進入小笠原近海時，仍會維持「強烈颱風」等級。小笠原群島4日至5日可能進入暴風圈，之後颱風將逐漸靠近日本西南方海域。

日本氣象廳研判，7日上午颱風可能移動至沖繩本島附近，沖繩6日至8日有進入暴風圈的可能；屆時白海豚雖預料較目前稍微減弱，但近中心最大風速仍可能達每秒40公尺，強度不可小覷。

美軍聯合颱風警報中心（JTWC）在台灣時間3日上午11時發布預報，同樣預測白海豚持續向西，7日前後接近沖繩時，近中心最大風速仍約每秒44公尺。除了沖繩，鹿兒島縣屋久島及奄美大島也可能進入強風區。

根據JTWC預測，白海豚颱風中心預計最接近台北的時間是世界協調時間8日0時0分（約台灣時間8日上午8時）。

整體而言，日本氣象廳與美軍預測均顯示，白海豚未來數天雖將逐漸減弱，但仍會維持強勁風力並持續西進，日本西南地區本周後半段須留意颱風動向。

至於更後期路徑，日本氣象廳目前尚未公布8月9日以後的預報，後續走向仍有不確定性。