澳洲出現海鳥大量死亡首例 官方憂H5禽流感擴大

成功往往走在一條緊張的鋼索上。一個失誤就能讓一切崩塌。就以過去名為Southold Farm & Cellar、現在簡稱Southold的酒莊為例。 這家小型、勇於冒險、家族經營的酒莊，曾在兩個完全不同的地方釀出精彩的酒款——長島北岬和德州，然而，在遭遇無法預見的障礙後，Southold兩度捨棄一切。現在，它在法國定居，並在波爾多再次嘗試。 他們如何在具有傳統的波爾多，釀出屬於自己的風味？ ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

2026-08-03 06:20