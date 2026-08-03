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澳洲出現海鳥大量死亡首例 官方憂H5禽流感擴大

中央社／ 雪梨3日綜合外電報導

澳洲政府今天表示，南澳州（South Australia）本土海鳥出現因H5禽流感大量死亡首例。農業部長柯林斯（Julie Collins）憂心之餘，也預期未來野生動物疫情將進一步擴大。

路透社報導，澳洲聯邦政府今天表示，南澳州本土海鳥首次出現因H5禽流感大量死亡的例子。柯林斯指出檢測證實，在雅法角（Cape Jaffa）附近一群染病及死亡鳥類身上，檢出這種病毒。

柯林斯表示，澳洲聯邦科學與工業研究組織（CSIRO）對數十隻大鳳頭燕鷗（greater crestedterns）樣本進行檢測，結果呈現陽性。

根據澳洲第9頻道（Nine Network）新聞網，H5禽流感自6月首度在澳洲出現以來，目前全境確診74例，其中西澳州（Western Australia）10例，南澳州54例，新南威爾斯2例，維多利亞7例，昆士蘭1例。

柯林斯表示：「這是首起確認的大量死亡病例，發展顯然令人非常擔憂。」

「遺憾的是，我們知道一旦H5禽流感在野生動物與自然環境中傳播，就無法避免重大損失，這正是我們現在所看到的。」

澳洲環境部長瓦特（Murray Watt）表示，這次的大量死亡事件「只是開始」。

目前，澳洲境內尚未在家禽或其他牲口中檢測到這種致命病毒。

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