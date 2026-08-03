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韓國酷暑 首爾開緊急對策會議擬策略助弱勢

中央社／ 首爾3日專電

韓國連日高溫，本週最高將達攝氏37度，今年首爾已有逾160名熱傷害患者、2人死亡。首爾市今天召開高溫緊急對策會議，針對健康弱勢族群、戶外工作者及一般市民擬定抗暑策略。

根據韓聯社報導，首爾市今天由代理行政第一副市長職務的鄭常勳（音譯）主持召開高溫緊急對策會議。

首爾市表示，首爾自7月23日起持續發布高溫特報，預計本週最高氣溫將達37度、最高體感溫度36至37度，酷暑仍將持續。今年截至8月1日，首爾地區熱傷害患者共162人，其中包括2名死者，依發生地點區分，戶外有129人、占大多數。

隨著高溫持續，首爾市設置由8個工作小組組成的高溫綜合支援狀況室，即時掌握天氣及災情。針對約6萬3000名獨居長者、身心障礙者及慢性病患者等健康弱勢族群，也將持續透過訪視護理師等人員確認健康狀況。

為保護戶外工作者，首爾市將持續確認市府本廳及39個事業所的承包、勞務及委託工作場所是否落實提供飲用水、休息時間及遮蔭等措施。首爾市發包的56處建築工地也將檢查防暑措施是否落實，因高溫無法工作的低薪建築工人，符合條件者每天最高可獲得4小時、按生活工資標準計算的「建築工人安心津貼」。

首爾市也實地檢查避暑中心等高溫避難設施的運作情形，確保市民能順利使用。首爾市已於7月27日至29日共檢查480處設施，包括開放時間、入口標示及設置不便申訴聯絡方式等，需要改善之處已要求相關主管部門立即處理。

鄭常勳表示，「隨著高溫持續時間拉長、強度也愈來愈高，將仔細巡視現場，迅速擴大必要措施。」鄭常勳也要求，「請務必確認所有對策不只是停留在報告上，而是能夠在第一線毫無漏洞地落實執行。」

韓國 首爾 會議

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