熱浪來襲乾旱持續 英農民團體警告恐陷糧食短缺

英國全國農民總工會（National Farmers Union）警告，隨著熱浪預計將持續到下週，英格蘭部分地區遭遇嚴重乾旱，英國可能出現部分糧食短缺。農民正在搶收能挽救的作物。

英國「衛報」（The Guardian）報導，英國衛生安全局（Health Security Agency）已對英格蘭8個地區發布高溫健康警報，部分地區氣溫預計將升破攝氏30度，而氣溫升高可能增加健康風險，特別是對弱勢族群而言。

英國各地農地在冬天受到洪水侵襲，已使得耕種變得極度困難，現在許多地區的灌溉又因乾旱受限，農民無法獲得足夠水源。

這是英國5年來的第3場乾旱，農業團體表示這已成了英國農業的新常態。小麥農民表示，他們的作物只長到正常高度的一半，由於農民趕著搶收能挽回的作物，英格蘭出現有史以來最早的收割季。

部分地區已有超過一個月未降雨，自初夏以來，多次破紀錄的熱浪侵襲英國，導致土壤變得乾旱。

全國農民總工會會長布萊德夏（Tom Bradshaw）表示，這可能導致糧食短缺，他已請求首相採取行動。他接受英國廣播公司第4電台（BBC Radio 4）採訪時表示，應給予農民稅務減免，協助他們在自己的土地興建蓄水系統，以為未來幾年做好準備。

他說：「我們目前仰賴全球其他國家生產我們的糧食與蔬菜，但他們的氣候也發生變化。這確實讓人感覺到某些食品將出現短缺。」

氣候崩潰正在加劇諸如乾旱等極端天氣。英國氣象局今夏表示，英格蘭7月降雨量僅為歷年同期平均的8%，極有可能獲證實為有紀錄以來最乾燥的7月。

英格蘭與威爾斯約有2300萬人面臨禁水管令（hosepipe ban）。乾燥的天氣助長英國各地的嚴重野火，最近一次發生在索夫克郡（Suffolk）。

布萊德夏說：「讓我們劃下界線，確保將國內糧食生產列為優先，為英國帶來成長。」

英國農業與園藝發展局（Agriculture and HorticultureDevelopment Board, AHDB）指出，小麥與大麥等穀物受到的影響特別嚴重，並在今年首份收成報告中表示，炎熱的天氣導致出現自2006年有紀錄以來最早的收成期，英格蘭南部與東部許多農民的收成進度比長期平均提早2到3週。

AHDB穀物與油籽主任霍普金斯（AnthonyHopkins）表示：「在英國大部分地區，今年聯合收割機比一般時間還早開始運作，許多農民為了避開白天極端高溫，連夜趕工完成收割。」

他說：「目前，穀物產量普遍低於過去10年平均值，一些農場甚至面臨大幅減產。在歷經連續數年的惡劣天氣與成本上漲後，受衝擊最嚴重的業者正面臨日益嚴峻的財務壓力。」