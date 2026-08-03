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控哈洛德百貨前老闆性侵 英政府確認4女遭人口販運

中央社／ 倫敦3日綜合外電報導

維權團體今天表示，對4名指控哈洛德百貨（Harrods）已故前老闆穆罕默德．法耶德（Mohamed Al-Fayed）性侵的女性，英國內政部已確認她們是人口販運的受害者。

法新社報導，法耶德已被數十名女性控訴，在30多年間犯下性侵、強暴及人口販運等罪行，而在他2023年去世前，都未曾受到司法起訴。

許多受害者都曾在法耶德經營的倫敦哈洛德百貨工作，或在他旗下其他事業擔任助理，包括巴黎麗茲飯店（Ritz hotel）。

這4名指控法耶德的女性，分別化名伊莎貝拉（Isabella）、賈絲汀（Justine）、伊麗莎白（Elizabeth）和瑪歌（Margo），共同創設倡議團體「沒人能凌駕法律之上」（No One Above），如今她們經英國政府確認是人口販運的受害者。

伊莎貝拉透過電子郵件向法新社證實，從1990年代到2010年之後，她們遭受國際及國內人口販運。

在英國慈善機構「看不見的英國」（Unseen UK）協助下，4人案件被轉至「全國轉介機制」（NRM）；這是英國官方作業系統，用來通報人口販運、保護受害者的機制。

英國官方於今年5月到7月間確認：「有確切證據」顯示4人為人口販運的受害者。

截至目前為止，倫敦都會區警察局（Metropolitanpolice）已收到157名受害者報案，指控法耶德對她們性侵、強暴或販運。

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