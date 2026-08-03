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隔壁突開民宿！深夜喧嘩、外國人按門鈴 東京「特區」居民快崩潰

聯合新聞網／ 綜合報導
日本各大城市觀光客暴增，民宿林立，與當地居民間衍生出許多糾紛與衝突。 示意圖／ingimage
日本各大城市觀光客暴增，民宿林立，與當地居民間衍生出許多糾紛與衝突。 示意圖／ingimage

據日媒「YTV」報導，靠近羽田機場東京大田區，10年前為緩解觀光住宿需求和空屋問題，率先實行「民宿特區」制度。和一般日本民宿每年最多營運180天的限制不同，「民宿特區」完全沒有天數上限。但是，這項政策卻讓住宅區陷入混亂，大田區在一年內，與民宿有關的投訴量更暴增五倍。

一位在大田區已居住20年的當地居民表示，隔壁鄰居搬走後，經過一段時間重新整修，突然搖身一變，變成最多可住8人的民宿。隨大量外國旅客湧入，深夜大聲喧嘩等噪音接踵而來；因自家與民宿屬同一塊土地上的兩棟建築，地址相似，時常發生外國包裹寄錯的麻煩；不僅被迫自費數百萬日圓加裝雙層防音窗，甚至還曾發生吃晚飯吃到一半，有一群外國人來按門鈴的情況。

這類民宿大多缺乏現場管理員，管理公司將維持秩序等麻煩事變相「甩鍋」給鄰居。為此，當地居民串聯向區政府遞交約三萬筆連署書，要求嚴管民宿。面對爭議，日本觀光廳於2026年6月放寬限制，允許地方政府透過條例實施「0日管制」，實質禁止住宅區開辦民宿。但這項新規僅適用於「一般民宿」，完全管不到問題最嚴重的「特區民宿」，被居民質疑治標不治本。

雖然大田區也在2026年4月修訂規範，要求業者設立24小時客服並縮短緊急到場處理時間，卻給予業者長達3年的過渡期，且未如大阪市直接暫停新申請。法律專家痛批過渡期過長，讓居民持續承受損害。這場民宿危機，顯示了日本推動觀光熱潮與當地民眾居住權之間的強烈衝突。

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