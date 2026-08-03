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法國野火受控海灘再現度假人潮 居民憂菸蒂再引火海
法國西南部野火肆虐逾一週後，火勢逐漸受控，海灘再度迎來度假人潮。然而，當地居民擔心乾旱未解，只要一個小小菸蒂，就可能讓野火死灰復燃。
法新社報導，法國旅遊勝地阿卡雄灣（ArcachonBay）7月22日爆發1949年來最嚴重的森林火災，迫使220名居民撤離家園。消防人員週末全力灌救，逐步控制多處火勢，42歲居民道福瑞尼（JulienDaufresne）說，很高興看到遊客回流。
這場野火燒毀大西洋沿岸約4萬2000公頃松林，並導致約240棟民宅受損。
道福瑞尼笑著說，海濱大道一度空無一人，「沒有車輛，也沒有行人，什麼都沒有」，很高興再次看到人潮。
一對60多歲的姊妹說，她們才剛抵達，準備在這裡度假，就爆發野火，「真是太可怕了」，現在「終於能感覺到一切都在慢慢恢復，人們也不再那麼愁眉苦臉」。
在阿卡雄經營冰淇淋和紀念品店的法哈尼斯（Joaquim Fajarnes）說，生意因為大火受到重創。
法國總理勒克努（Sebastien Lecornu）呼籲民眾以實際行動支持災區、重返當地旅遊後，法哈尼斯說，情況「還沒真正好轉」，但他們會保持樂觀心態。
67歲退休人士斯皮諾薩（Bruno Spinosa）說，儘管消防人員持續與仍在延燒的火勢搏鬥，但他「只能放下一半的心」。
他說，看到「有人嘴裡叼著菸，在戶外野餐」，讓他感到震驚。
斯皮諾薩表示，今年乾旱情況異常嚴重，「只要一個小小菸蒂」，就可能讓野火再次爆發。
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