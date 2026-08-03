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「勇闖世界14高峰」主角 登山傳奇普爾加遺體尋獲

中央社／ 巴基斯坦司卡度2日綜合外電報導

巴基斯坦登山俱樂部今天表示，已在布洛德峰尋獲登山家普爾加（Nirmal Purja）遺體。普爾加率領的國際登山隊7月30日遇上雪崩，連他在內10人全部罹難，事故震驚全球。

法新社報導，巴基斯坦登山俱樂部（Alpine Club ofPakistan）表示，普爾加與另外9名登山隊員在巴基斯坦北部布洛德峰（Broad Peak）遭遇雪崩後，搜救隊今天尋獲他的遺體。

參與搜救的登山家明瑪雪巴（Mingma G Sherpa）昨天在IG發文表示：「我親愛的兄弟們…我們會帶你們回家，與家人相見。」

這場雪崩發生於7月30日。現年43歲、尼泊爾裔英國籍登山家普爾加率領的國際登山隊，遇上雪崩與外界失去聯繫。普爾加的登山公司昨天證實，全隊沒有任何成員生還。

巴基斯坦登山俱樂部發文指出，地面搜救隊已在布洛德峰約5700公尺處找到普爾加，「這是他熱愛的一座山，如今卻也奪走他的生命。」

俱樂部秘書長希格里（Ayaz Shigri）表示，地面搜救隊正將4具遺體運下山，其中包括普爾加，另外還有2名尼泊爾籍隊員及1名中國公民。

希格里表示：「搜救人員也已確認，海拔更高處還有另1具遺體。」但因地形危險，加上目前狀況，現階段不太可能起出。

地方當局表示，已於7月31日尋獲3名登山者遺體，包括1名阿曼籍女性、1名尼泊爾籍男性及1名美國籍女性，目前已空運至司卡度（Skardu）市。

這場意外震驚全球，英國威廉王子（PrinceWilliam）在內的多國領袖已向罹難家屬致哀。他在X發文表示：「普爾加在軍隊表現卓越，之後成為全球最偉大的登山家之一，讓尼泊爾登山者受到全球矚目。」

尼泊爾登山協會會長福爾吉傑雪巴（Fur GeljeSherpa）在社群發文表示：「這對我們的登山界及國家而言，是一次難以想像的損失。」

普爾加曾在英國廓爾喀旅（Brigade of Gurkhas）服役，之後加入特別海勤部隊（Special Boat Service）。他自成為全職登山家及嚮導後，締造多項登山紀錄。

普爾加先前發文表示，他即將成為首名在不使用氧氣瓶的情況下，兩度完攀全部14座「超級高峰」的人。

他寫道：「布洛德峰，我別無所求，只求平安上山、平安下山。」

普爾加的登山事蹟，曾被拍攝為Netflix熱門紀錄片「勇闖世界14高峰：挑戰不可能」（14 Peaks: NothingIs Impossible）。

布洛德峰是全球第12高峰，位於巴基斯坦北部的喀喇崑崙山脈，在所有海拔8000公尺高山中，公認攀登路線艱難且技術要求極高。

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