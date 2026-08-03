多瑙河水位創新低 匈牙利核電廠40年來首停機
匈牙利總理馬格雅（Peter Magyar）今天表示，全國正面對關鍵5天，隨多瑙河水位下降，國內唯一核能發電廠面臨40多年來的首次停止運轉，而新一波熱浪正要來襲。
今夏歐洲許多地區遭受長時間高溫和乾旱，造成河流水位下降，導致各地水源供應、河川航運與電廠發電都產生疑慮。
截至格林威治時間2日18時37分，匈牙利帕克什（Paks）核電廠的運轉率僅一成出頭，主因作為核廠冷卻水來源的多瑙河（Danube）水位已降至歷史新低。此座電廠供應匈牙利全國約一半的電力。
水利單位預計，未來幾天多瑙河的水位還會持續下探。
●核電廠恐停轉數週
馬格雅在臉書（Facebook）上傳影片中表示：「我們面臨最關鍵的5天...明天帕克什核電廠將停止發電；而最炎熱天氣、攝氏40度的高溫即將到來。」
馬格雅先前已預警，帕克什核電廠有可能停止運轉數週。
在稍晚發布的另一支影片中，馬格雅指出，經政府呼籲後，家庭及逾300家企業自願減少用電，總計降低400MW（百萬瓦）的需求，稍微緩解電網壓力。
馬格雅表示，目前暫時無需對企業實施強制限電措施，但若有需要，最快將於3日啟動限制。
根據政府資料顯示，河流水位下降，也衝擊到匈牙利航運、旅遊業，並讓逾百座城鎮及村落供水受限，包含布達佩斯（Budapest）郊區。
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