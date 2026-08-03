快訊

MLB／李灝宇貢獻1安1打點 老虎離外卡只有2.5場勝差

基隆又傳幼教師不當對待幼兒！ 母見監視器畫面心碎報警

川普認了美日聯手干預匯市推升日圓 稱展現對日友誼

聽新聞
0:00 / 0:00

西捷航空勞資破局 空服員罷工影響逾25萬旅客

中央社／ 溫哥華2日專電

加拿大第二大航空公司西捷航空（WestJet）4400名空服員因勞資協商破裂，今天起正式罷工，每天逾600架次航班遭取消。正值夏季旅遊旺季，至少25萬旅客行程受影響，不少乘客被迫滯留機場、苦不堪言。

根據加拿大通訊社報導，加拿大旅客方登（CarissaFontaine）與塞恩（Karissa Sehrn）結束歐洲旅行要回到薩克其萬省（Saskatchewan）的家中，卻因罷工受困多倫多。兩人被迫在機場冰冷的地板過夜，得知至少還要再等2天才能排上航班。

另一名來自英國的旅客威廉斯（Lindsay Williams）表示，原本安排前往加拿大及墨西哥坎昆（Cancún）的「一生一次」假期，希望藉旅行走出摯友突然離世的悲傷，未料遇上罷工，因此損失數天寶貴假期。

西捷航空勞資雙方歷經長達10個月談判，最終仍然破局。勞資雙方最大的歧見集中在「地勤工時」（Ground Pay）。

工會認為，空服員在旅客登機前的安全檢查、機艙準備，以及降落後協助旅客離機等工作，都是正式工作內容，卻長期沒有獲得完整薪資。

西捷則表示，公司現行採用「Credit Hour」（工時計點）制度，將飛行時間、地面工作及航班延誤等工作整合計算，以較高時薪一次支付，並非完全沒有補償地面工作。

「地勤工時」 近幾年成為北美航空業勞資爭議的焦點，許多航空公司在談判後調整了空服員薪資計算法。

2022年美國達美航空（Delta Air Lines）率先成為北美第一家針對旅客登機期間另外支付薪資的航空公司。

之後，美國航空（American Airlines）與阿拉斯加航空（Alaska Airlines）也陸續跟進，提供相當於一般薪資50%的登機工資。

加拿大航空（Air Canada）去年8月也發生空服員罷工，也是航班大亂，最終政府介入仲裁，最終加航與空服員達成協議，旅客登機前一小時的地勤工作可獲得相當於正常時薪70%的薪資補償。

罷工 空服員 加拿大

延伸閱讀

長榮航生理假規定違反性工法 桃空職工籲修正

ICE機場執法激增 鎖定簽證逾期者 律師籲調整身分避免旅行

出國遇航班取消怎麼辦？旅遊保險成颱風季避險利器

10月起台捷「天天有班機」！星宇、華航直飛布拉格 帶動觀光商務

相關新聞

這裡是泰國，不是天安門！3事件看泰國民眾對中態度出現變化

泰國國王哇集拉隆功於2025年底訪問中國，是泰中建交50年來首位訪中的泰國君主，亦是拉瑪十世即位後首次的正式國事訪問（英國國王查爾斯的加冕儀式時，拉瑪十世僅為出席致意）。時間快轉到2026年7月，泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）訪中時在北京的國宴上高唱〈甜蜜蜜〉，彷彿為泰中兩國的情誼，推上另一個熱絡融洽的高峰，也坐實了視泰國為「親中」政權的普遍印象。

歐洲客消失的東南亞景點 嘟嘟車司機買不起奶粉餵女兒

嘟嘟車司機Khon Mony平常每周至少載四組觀光客到柬埔寨吳哥窟的古老石塔。但整個5月，他一個客人都沒接到。他歸咎於5000公里外中東正在進行的戰爭。 自從美國與以色列自2月28日起攻擊伊朗後，機票價格飆升，有些航線甚至翻倍，戰火也反覆打亂杜拜與多哈這兩個商業航空樞紐的航班。 雖然柬埔寨、印尼與泰國的觀光業因區域旅遊而大致保持韌性，但一些依賴歐洲旅客的城鎮與城市卻受創。旅遊業官員表示，近幾個月許多歐洲觀光客取消了前往這些熱點的行程，改選擇離家較近的假期。

美國小酒莊以新奇風格聞名 赴法三度創業開始學習傳統

成功往往走在一條緊張的鋼索上。一個失誤就能讓一切崩塌。就以過去名為Southold Farm & Cellar、現在簡稱Southold的酒莊為例。 這家小型、勇於冒險、家族經營的酒莊，曾在兩個完全不同的地方釀出精彩的酒款——長島北岬和德州，然而，在遭遇無法預見的障礙後，Southold兩度捨棄一切。現在，它在法國定居，並在波爾多再次嘗試。 他們如何在具有傳統的波爾多，釀出屬於自己的風味？ ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

希臘滅火直升機空中相撞2死 今夏220起森林和農地火災

希臘消防隊奮力對抗多起肆虐大片土地的野火同時，兩架滅火直升機今天發生空中相撞，其中一架機上兩名組員罹難

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。