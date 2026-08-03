西捷航空勞資破局 空服員罷工影響逾25萬旅客

加拿大第二大航空公司西捷航空（WestJet）4400名空服員因勞資協商破裂，今天起正式罷工，每天逾600架次航班遭取消。正值夏季旅遊旺季，至少25萬旅客行程受影響，不少乘客被迫滯留機場、苦不堪言。

根據加拿大通訊社報導，加拿大旅客方登（CarissaFontaine）與塞恩（Karissa Sehrn）結束歐洲旅行要回到薩克其萬省（Saskatchewan）的家中，卻因罷工受困多倫多。兩人被迫在機場冰冷的地板過夜，得知至少還要再等2天才能排上航班。

另一名來自英國的旅客威廉斯（Lindsay Williams）表示，原本安排前往加拿大及墨西哥坎昆（Cancún）的「一生一次」假期，希望藉旅行走出摯友突然離世的悲傷，未料遇上罷工，因此損失數天寶貴假期。

西捷航空勞資雙方歷經長達10個月談判，最終仍然破局。勞資雙方最大的歧見集中在「地勤工時」（Ground Pay）。

工會認為，空服員在旅客登機前的安全檢查、機艙準備，以及降落後協助旅客離機等工作，都是正式工作內容，卻長期沒有獲得完整薪資。

西捷則表示，公司現行採用「Credit Hour」（工時計點）制度，將飛行時間、地面工作及航班延誤等工作整合計算，以較高時薪一次支付，並非完全沒有補償地面工作。

「地勤工時」 近幾年成為北美航空業勞資爭議的焦點，許多航空公司在談判後調整了空服員薪資計算法。

2022年美國達美航空（Delta Air Lines）率先成為北美第一家針對旅客登機期間另外支付薪資的航空公司。

之後，美國航空（American Airlines）與阿拉斯加航空（Alaska Airlines）也陸續跟進，提供相當於一般薪資50%的登機工資。

加拿大航空（Air Canada）去年8月也發生空服員罷工，也是航班大亂，最終政府介入仲裁，最終加航與空服員達成協議，旅客登機前一小時的地勤工作可獲得相當於正常時薪70%的薪資補償。