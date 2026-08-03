希臘滅火直升機空中相撞2死 今夏220起森林和農地火災

希臘消防隊奮力對抗多起肆虐大片土地的野火同時，兩架滅火直升機今天發生空中相撞，其中一架機上兩名組員罹難。

法新社報導，消防單位表示，兩架受雇的貝爾（Bell）直升機在雅典以西的普薩塔（Psatha）地區執行滅火任務時發生碰撞。

消防隊發言人瓦特拉科吉安尼斯（VassilisVathrakogiannis）在電視直播中指出：「兩名飛行員…被送醫時已經失去意識，經搶救後證實死亡。」

電視畫面顯示，其中一架直升機撞上另一架的機腹後爆炸，隨即墜落地面。

第2架直升機的組員則成功獲救。

雅典西側的野火已經於夜間延燒越過一座山頭，數百名消防員正在防止大火蔓延到雅典市郊。

國營希臘廣播電視公司（ERT）報導，消防當局已經下令該地區所有貝爾直升機停飛，等待進一步調查。

總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）發布聲明指出，罹難兩人分別為一名丹麥人和一名希臘人。他早前曾經警告，未來幾天「將會極其艱難」。

這場事故導致本週希臘野火造成的死亡人數上升到5人。稍早已經有3名消防員分別在克里特島（Crete）和伯羅奔尼梭半島（Peloponnese）殉職。

相較於法國和西班牙，希臘今夏原本相對未受到熱浪和大型火災嚴重衝擊。

瓦特拉科吉安尼斯表示，自從7月27日以來全國已經發生220起森林和農地火災。他說：「我們或許正在經歷今夏最艱難時期。」