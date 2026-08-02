希臘兩架消防直升機滅野火卻相撞 當局展開搜救

希臘境內多處地方正遭受野火侵襲，消防當局今天指出，兩架直升機在首都雅典以西一處區域進行滅火時卻於空中相撞，搜救行動進行中。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，希臘消防當局透過聲明表示，這兩架直升機是租來的，每架載有2位機組人員。

希臘是遭受毀滅性野火肆虐的數個歐洲國家之一，先前一連串熱浪有助於火勢蔓延。

野火災情正侵襲希臘國內多個地區，其中包含克里特島（Crete）、巴羅斯島（Paros）和安得羅斯島（Andros）等旅遊景點。