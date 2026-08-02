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智利中南部遭猛烈暴風雨襲擊釀2死 2000多人受困洪水

中央社／ 智利首都聖地牙哥1日綜合外電報導
智利內政部副部長馬克西莫·帕韋斯（Maximo Pavez）在智利聖地亞哥舉行的新聞發布會上發表講話。資料照。歐新社
智利內政部副部長馬克西莫·帕韋斯（Maximo Pavez）在智利聖地亞哥舉行的新聞發布會上發表講話。資料照。歐新社

南美洲國家智利當局今天表示，當地中部和南部遭猛烈暴風雨襲擊，除了引發洪水，並已造成至少2人喪命。數個大區有多地遭下令撤離或發布警報。

法新社報導，智利內政部副部長帕維茲（Maximo Pavez）指出，在河大區（Los Rios）有1棵樹木倒下壓到1輛車，車上2人喪生。

智利國家防災應變署（National Service for Disaster Prevention and Response）則表示，已有接近350人受傷或財產受損，此外有2000多人受困，大多由於河川溢堤。

智利國家防災應變署並以洪水及時速超過100公里的強風為由，發布了13起撤離警報。馬烏萊（Maule）和湖大區（Los Lagos）這2個大區也有數個市鎮列入警報範圍。

智利7月才遭遇1場強烈暴風雨造成大範圍破壞，有13人死亡、至少4000間房屋受損。

洪水 智利 內政部

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