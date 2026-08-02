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印尼渡輪起火造成5死41失聯 當局持續搜救

中央社／ 雅加達2日綜合外電報導
2026年8月2日，在印尼東爪哇省馬都拉島（Madura Island）附近海域，客輪「KMP Mutiara Sentosa 2」號冒出濃煙。歐新社
2026年8月2日，在印尼東爪哇省馬都拉島（Madura Island）附近海域，客輪「KMP Mutiara Sentosa 2」號冒出濃煙。歐新社

印尼國家搜救總署（Basarnas）今天表示，1艘渡輪在馬都拉島（Madura）外海發生火警，已造成至少5人喪生、41人失聯，當局正持續搜救。

綜合法新社與路透社報導，印尼國家搜救總署今天下午公布的資料顯示，這艘渡輪共載有271名乘客及船員，已有225人獲救。馬都拉島位於印尼爪哇島（Java）東北方海岸附近。

另據雅加達環球報報導，這艘名為「KMP Mutiara Sentosa 2」的渡輪今天上午從東爪哇省（East Java）泗水（Surabaya）的丹絨裴拉克港（Tanjung Perak Port）啟航，原本預計開往南蘇拉威西省（South Sulawesi）錫江市（Makassar），但航行數小時後船長通報船上發生火警。

根據渡輪營運商轉述的訊息，渡輪船長今晨6時至7時之間首次回報火警，隨後船隻便失去聯繫。

搜救總署發布聲明說，救難人員正在撤離船上乘客，有些乘客為躲避火勢跳海自救，已由航經附近的船隻救起。目前尚不清楚渡輪起火原因。

泗水搜救辦公室主任席吉特（Nanang Sigit）表示，有4艘船在渡輪附近待命，但因渡輪載有易燃物，因此無法靠近。

稍早消息傳出，該渡輪多數船身已遭火焰吞噬，待撤離的乘客集中在駕駛艙和船頭等候救援。

社群媒體上流傳的影片畫面顯示，渡輪上層甲板飄出濃濃黑煙，火勢迅速蔓延，身穿救生衣的乘客聚集在船的某一側。路透社未能立即核實影片畫面真實性。

印尼 雅加達 失聯

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