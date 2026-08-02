曾是人氣景點…福島請戶海水浴場確認安全 東日本大地震後首開放

受到2011年東日本大地震和福島第一核電廠事故影響而長期關閉的福島縣浪江町請戶海水浴場，因為海水安全性得到確認，這處海水浴場已經在震災後首次開放。

日本放送協會（NHK）報導，請戶海水浴場曾是吸引眾多遊客的人氣景點，但受東日本大地震引發海嘯與核電廠事故影響，多年來一直處於關閉狀態。

由於海水安全性得到確認，配備救生員等保障遊客安全的體制也已完善，當地做出今年重新開放海水浴場的決定。

8月1日上午9時，在舉行祈求平安的儀式後，請戶海水浴場於震災後首次開放。

浪江町出身、現住大熊町的一位60多歲女性偕同孫輩前來，她說道：「好久沒來這裡了，海風依然帶著熟悉的潮水氣息，讓人百感交集。」