菲律賓模型大賽 台灣團隊勇奪3金2銀7銅

第3屆菲律賓比例模型大賽今天下午閉幕，台灣團隊在逾800件國際作品中勇奪3金、2銀、7銅，成績亮眼。

2026年菲律賓比例模型大賽（PSMS）7月30日至8月2日在馬尼拉灣畔一家大型商場舉行，由菲律賓模型推廣團體主辦，今年邁入第3屆，為菲律賓年度模型盛會，吸引菲律賓、台灣、泰國、馬來西亞、新加坡與香港等地模型愛好者參與。

本屆參賽作品逾800件，涵蓋軍事車輛、航空器、船艦、科幻模型及場景模型等類別；台灣今年共有12件作品參賽。

經過數天評選，台灣團隊在各組別皆有斬獲，其中曾偉人勇奪軍事車輛組金牌；何世傑在航空組摘下金牌及銅牌，並於科幻組再獲銀牌，成為台灣隊獲獎最多的選手之一。

賴俊宏則在場景組拿下金牌及銅牌，並於軍事車輛組再添一面銅牌；黃康家獲軍事車輛組銅牌，邱顏安於船艦組奪得銀牌及銅牌，陳奕安獲航空組銅牌，謝龍則獲科幻組銅牌，台灣隊共抱回3金、2銀、7銅。

連續3年獲獎、也是台灣代表隊團長的黃康家表示，他今年製作的是菲律賓V300裝甲車模型，採用數位迷彩塗裝。

黃康家說，目前鮮少有人製作如此精細的V300模型，因此投入大量時間完成，希望讓菲律賓模型玩家感到親切，也藉此促進台菲民間交流。

去年以二戰日軍休憩場景得得銀牌的曾偉人，今年以法越戰爭為主題的作品摘金。

曾偉人接受中央社訪問表示，他喜歡挑戰冷門題材，因此選擇奠邊府戰役場景作為創作主題。他說，受限於展示空間，刻意讓象徵越南地景的大樹延伸出模型基座，營造更強烈的視覺效果。

他表示，作品中的裝甲車安排多名人物聊天、研究地圖、接聽電話等互動，希望呈現部隊休整時的情境，讓模型更具故事性與生命力。

駐菲律賓代表周民淦受邀到場頒獎。他表示，台灣模型競賽發展多年，菲律賓自2024年開始舉辦國際模型賽，台灣隊連年締造佳績，令人欣慰。

周民淦指出，模型比賽不只是各國模型玩家交流的平台，也是台灣與菲律賓民間互動的重要橋梁，期盼活動持續舉辦，深化雙方交流。

台灣團隊身穿袖口繡有中華民國國旗的隊服，並揮舞國旗相互加油；頒獎儀式上，獲獎選手也手持國旗登台，與主辦單位及其他參賽者合影留念。

受到台灣多年舉辦國際模型公開賽的帶動，菲律賓模型界自2024年起創辦菲律賓比例模型大賽，近年規模逐漸擴大，已吸引東南亞多國模型玩家參與，成為區域模型交流的重要平台。