創122年觀測史最高紀錄！南韓梁山市飆至42.5度

韓國東南部梁山市今天下午最高氣溫攀升到攝氏42.5度，創下該國122年氣象觀測史上的最高紀錄。

韓聯社報導，梁山市氣溫於下午1時16分達到攝氏42度，下午1時26分升至42.5度，創下韓國1904年開始現代化氣象觀測以來的最高數據。

法新社報導，梁山市一直是這波熱浪的中心點，今日已經是連續第5天氣溫超過攝氏40度，大邱和釜山等許多其他韓國城市，氣溫也攀升至攝氏30多度。

韓國氣象廳提醒當地民眾，要立即前往陰涼處，並在休息時攝取足夠水分。