聽新聞
0:00 / 0:00
「麥塊」也能推動城市規劃？聯合國用電玩遊戲與家戶溝通改造街區
家喻戶曉的電玩遊戲《Minecraft》竟成為聯合國推動城市規劃的工具！聯合國人類居住規劃署與《Minecraft》開發商Mojang、微軟合作推出「Block by Block」計畫，透過電玩結合公共建設，完成超過150項公共空間改造案。
《Minecraft》是一款可自由搭建建築與地景的沙盒遊戲，居民可直接在遊戲中重建社區、修改公共空間設計，讓規劃人員更容易理解居民需求，幫助地方政府蒐集居民意見，並讓青年、婦女與弱勢族群更容易參與城市決策。
電玩規劃門檻低
根據《地球報》報導，聯合國人居署利用Minecraft建立與真實社區相同尺度的數位模型，邀請居民直接在遊戲中設計公共空間，調整步道、綠地、照明、座椅等設施，再由建築師與都市規劃團隊彙整方案，轉化為可施工的設計。
相較於傳統公聽會需要閱讀平面圖與專業圖說，遊戲化介面讓沒有設計背景的居民也能直觀表達需求，尤其兒童、青少年與長者更容易參與，政府也能在工程動工前先驗證不同方案，降低後續修改成本與溝通落差。
弱勢群體易參與
根據《UNRIC》文章指出，在越南河內，聯合國人居署請當地青少女參與，讓她們透過Minecraft具體描繪出上下學途中感到不安全的路段與角落，並提出加裝照明、改善視野死角等改造需求。
在肯亞北部收容難民與當地居民的卡洛貝耶伊聚落，居民同樣透過Minecraft重建聚落現況，並在遊戲中加裝遮陽棚、防風牆等虛擬設施，以具體展示他們的需求。
聯合國表示，Minecraft具備極高的普及性與親和力，透過這項計畫讓女性、青年、難民及身心障礙者參與公共決策的比例明顯提升，也讓公共空間設計更貼近在地真實需求。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。