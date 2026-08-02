「麥塊」也能推動城市規劃？聯合國用電玩遊戲與家戶溝通改造街區

家喻戶曉的電玩遊戲《Minecraft》竟成為聯合國推動城市規劃的工具！聯合國人類居住規劃署與《Minecraft》開發商Mojang、微軟合作推出「Block by Block」計畫，透過電玩結合公共建設，完成超過150項公共空間改造案。

《Minecraft》是一款可自由搭建建築與地景的沙盒遊戲，居民可直接在遊戲中重建社區、修改公共空間設計，讓規劃人員更容易理解居民需求，幫助地方政府蒐集居民意見，並讓青年、婦女與弱勢族群更容易參與城市決策。

電玩規劃門檻低

根據《地球報》報導，聯合國人居署利用Minecraft建立與真實社區相同尺度的數位模型，邀請居民直接在遊戲中設計公共空間，調整步道、綠地、照明、座椅等設施，再由建築師與都市規劃團隊彙整方案，轉化為可施工的設計。

相較於傳統公聽會需要閱讀平面圖與專業圖說，遊戲化介面讓沒有設計背景的居民也能直觀表達需求，尤其兒童、青少年與長者更容易參與，政府也能在工程動工前先驗證不同方案，降低後續修改成本與溝通落差。

弱勢群體易參與

根據《UNRIC》文章指出，在越南河內，聯合國人居署請當地青少女參與，讓她們透過Minecraft具體描繪出上下學途中感到不安全的路段與角落，並提出加裝照明、改善視野死角等改造需求。

在肯亞北部收容難民與當地居民的卡洛貝耶伊聚落，居民同樣透過Minecraft重建聚落現況，並在遊戲中加裝遮陽棚、防風牆等虛擬設施，以具體展示他們的需求。

聯合國表示，Minecraft具備極高的普及性與親和力，透過這項計畫讓女性、青年、難民及身心障礙者參與公共決策的比例明顯提升，也讓公共空間設計更貼近在地真實需求。

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