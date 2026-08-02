近700年捷克查理大橋維護 工程融合傳統與現代技法

最近造訪捷克布拉格著名地標查理大橋的遊客，可能會發現工人正懸掛於繩索上進行高空作業，或搭乘船隻於橋下施工。他們正在展開例行維護，結合傳統石工技藝與現代文物保存技術，守護這座擁有近700年歷史的橋梁。

查理大橋（Charles Bridge）不僅是布拉格最著名的地標，也是歐洲最繁忙的歷史橋梁之一，每天約有3萬人通行。這座將近700年歷史的古橋需要定期維護，包括每隔幾年進行一次徹底清潔。

根據布拉格國際廣播電台（Radio Prague International）報導，負責此次工程的是由帕內克（Bohumil Pánek）經營的家族石雕修復公司。這家公司長期專注於哥德式建築修復，歷史可追溯至1673年，而帕內克是家族的第12代傳人。

帕內克表示，目前進行的工程數年實施一次，目的是清除石材上的藻類、苔蘚、地衣與其他生物性附著物。這些植物容易在潮濕的環境中生長，並會逐漸破壞石材。「苔蘚和地衣的根部會滲入石材表面，造成劣化；若長期不處理，最終將導致嚴重損壞。」

由於在整座橋上搭設鷹架的成本過於高昂，因此大部分清潔工作都由高空繩索作業技術人員完成。他們會先在石材表面噴灑環保清潔藥劑，靜置24小時讓藥劑發揮作用，再將石材沖洗乾淨。

在噴灑藥劑前，工作團隊還會先清除生長於石縫中的植物，並疏通橋上的排水孔，確保雨水能夠順利排出。

帕內克指出，維護一座中世紀古蹟，意味著必須將數百年前的傳統工藝與現代文物保存技術相結合。「我們至今仍使用與中世紀建築大師帕爾萊日（Petr Parléř）相同的材料如鉛與傳統工具，同時運用現代的文物保護材料。最大的挑戰，就是如何將兩者結合，讓古蹟既能獲得妥善保護，又能保留其原有風貌。」

查理大橋是帕內克的公司負責維護的古蹟之一，他的父親曾參與1970年代查理大橋的重建工程，當時公司甚至在橋下設有一座石雕工作坊，他小時候就在那裡跑來跑去。「但我們最重要的工作一直都是布拉格城堡的聖維特主教座堂（St. Vitus Cathedral）。」

帕內克表示，「對修復人員而言，最大的成就感來自於人們幾乎察覺不到他們的工作成果。當一座古蹟被鷹架包覆一整年，人們回來後卻說：『看起來跟以前一模一樣，這一年到底都在做什麼？』對我們來說，這反而是最高的讚美。因為這代表我們把修復工作做對了。」

查理大橋的清潔工程預計將持續進行至10月下旬或11月中旬，期間會視情況暫停施工，並在冬季低溫、開始結冰之前完成所有作業。