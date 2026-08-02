日本熱翻天！和歌山飆破40度 近畿地區今年首見

日本今天被高氣壓籠罩，各地氣溫上升，截至今天下午2時前，高知縣四萬十市的江川崎地區與中村地區，分別觀測到攝氏40.8度與40.1度高溫。和歌山縣田邊市地區測得40.6度。

朝日放送電視（ABC）與「每日新聞」報導，這也是日本國內今年第8天測得40度以上高溫，同時也是氣象廳今年採用「酷暑日」名稱以來，近畿地區首度出現「酷暑日」。

日本近畿地區包含京都府、大阪府、兵庫縣、奈良縣、滋賀縣、和歌山縣。另外，根據日本氣象廳定義，最高氣溫在攝氏25度以上稱為「夏日」、30度以上稱為「真夏日」、35度以上稱為「猛暑日」，並從今年開始，把最高氣溫逾40度的日子稱為「酷暑日」。

除了高知縣與和歌山縣之外，日本多地也遭遇近40度高溫，像是宮崎縣美鄉町與岐阜縣多治見市地區39.9度，山梨縣身延町地區39.7度，兵庫縣福崎町地區39.6度，廣島縣府中市地區39.5度。九州地區到關東大範圍區域均面臨危險性高溫。

7月28日遭遇最大震度7的熊本縣也出現「猛暑日」：甲佐町相當接近這次地震震央，當地今天測得37.2度高溫；目前面臨斷水的災區八代市則為36.4度；這次地震觀測到最大震度7的宇城市，則測到35.5度。

共同社報導，日本氣象廳表示，今天下午3時，日本全國914個觀測地點之中，包含40度以上高溫在內，有306處測得35度以上「猛暑日」。

環境省與氣象廳已經以33個地區為對象，發布中暑警戒警報，範圍擴及關東地區到九州與沖繩地區，並提醒這些地區的民眾適當使用冷氣，以及休息，還有補充水分與鹽分。