氣溫逼近40度！熱浪改變旅遊方式…捷克觀光局推鐘乳石洞、酒窖避暑

捷克再度迎來熱浪，各地氣溫逼近40度。捷克觀光局（Czech Tourism）表示，高溫不代表必須放棄旅遊，走訪鐘乳石洞、歷史地下空間、博物館、葡萄酒酒窖與山區等景點，仍可享受舒適的夏季旅行。

根據捷克水文氣象局（ČHMÚ）資料，全國171個擁有至少30年觀測紀錄的氣象站中，有114處創下最高溫紀錄。近日捷克北部的多克薩尼（Doksany）測得40.1度高溫，西波希米亞多個地區也測到逾39度的氣溫。

捷克觀光局指出，炎熱天氣改變民眾旅遊方式，建議將戶外活動安排於清晨或傍晚，中午則可前往室內景點、地下空間或海拔較高地區避暑，並搭配湖泊、河流等親水活動，兼顧旅遊體驗與舒適度。

捷克觀光局執行長米德仁（František Reismüller）透過新聞稿表示，捷克幅員雖不大，但旅遊資源多元，旅客可在一天內結合自然景觀、歷史古蹟、文化藝術及水岸休閒等不同體驗。

米德仁說，高溫反而提供另一種認識捷克的方式，只要依照天氣調整行程，仍可享受舒適且豐富的夏季旅遊。

捷克天然景點也是夏季避暑的熱門選擇。全國各地的鐘乳石洞與歷史地下空間全年維持約攝氏8至11度的低溫，例如布爾諾（Brno）北方的摩拉維亞喀斯特（Moravian Karst）地區，以壯觀的石灰岩地貌聞名，是捷克最具代表性的洞穴景區之一，成為民眾的天然避暑景點。

南方摩拉維亞（Moravia）地區的傳統葡萄酒酒窖常年保持宜人溫度，旅客可在涼爽環境中品嘗當地葡萄酒。隨著極端高溫日益頻繁，這些自然與歷史景點逐漸成為民眾避暑、親近自然的熱門去處。

捷克觀光局也建議，民眾可安排前往湖泊、水庫、生態泳池及河岸地區，或選擇森林、公園及山區健行，享受較低氣溫與天然樹蔭。不過，高溫期間仍應避免正午從事劇烈運動，並注意補充水分及適時休息。

面對高溫，捷克各城市也推出不同降溫措施。布拉格推出「冷卻綠洲」互動地圖，標示250個消暑地點，整合飲水台、噴霧設施、噴泉、綠蔭空間及戲水地點等資訊，方便民眾查詢。

布爾諾開放設有空調的市政廳騎士廳與議會廳，供民眾及遊客休憩並免費取水。此外，茲林州（Zlín Region）部分冰場已提前準備好新賽季冰面，提供民眾以滑冰方式消暑。

捷克再度迎來熱浪，各地氣溫逼近40度。捷克南方摩拉維亞（Moravia）地區的傳統葡萄酒酒窖常年保持宜人溫度，旅客可在涼爽環境中品嘗當地葡萄酒。隨著極端高溫日益頻繁，酒窖逐漸成為民眾避暑的熱門去處。中央社