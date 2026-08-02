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10月起台捷「天天有班機」！星宇、華航直飛布拉格 帶動觀光商務

中央社／ 布拉格2日專電
星宇航空1日開航台北－布拉格直飛航線，是繼華航後第2家台捷直飛的台灣航空公司，10月起台捷兩地將形成「天天有航班」的直飛網絡。捷克旅遊業者、台僑與台商認為，新增航班不僅提升往返便利性，也將帶動觀光、商務交流與德國德勒斯登台商往來需求。中央社
星宇航空1日開航台北－布拉格直飛航線，是繼華航後第2家台捷直飛的台灣航空公司，10月起台捷兩地將形成「天天有航班」的直飛網絡。捷克旅遊業者、台僑與台商認為，新增航班不僅提升往返便利性，也將帶動觀光、商務交流與德國德勒斯登台商往來需求。中央社

星宇航空1日開航台北－布拉格直飛航線，是繼華航後第2家台捷直飛的台灣航空公司，10月起台捷兩地將形成「天天有航班」的直飛網絡。捷克旅遊業者、台僑與台商認為，新增航班不僅提升旅客往返便利性，也將帶動觀光、商務交流與德國德勒斯登台商往來需求。

星宇航空1日開航台北－布拉格直飛航線，由星宇航空董事長張國煒親自執飛。此為星宇首條歐洲航線，初期每週營運3班，自10月1日起增為每週4班，採用空中巴士A350-900客機執飛，提供4艙等服務。

華航自2023年開闢台北－布拉格直飛航線，今年4月已從每週2班增為每週3班；隨著星宇投入直航，10月起台灣與布拉格將形成「天天有航班」的直飛網絡，增加旅客行程安排的彈性。

在捷克經營旅遊公司Enjoy Europe的台僑Serena告訴中央社記者，星宇航空開航最大的改變就是提升便利性，「10月之後每天都有航班，回台灣更方便，對旅居歐洲的僑胞是一大福音」。她說，隨著星宇加入，可望帶動更多台灣旅行團赴捷克旅遊，也為旅遊業帶來更多商機與工作機會。

長期經營捷克旅遊市場的業者吳彥也表示，星宇航空開航對捷克觀光產業幫助很大。隨著華航與星宇共同經營布拉格航線，未來每天都有班機往返台捷，從近期公司業績便可感受到市場持續成長，「現在生意越來越好，台灣旅客也越來越多，我們非常樂見這樣的發展」。

吳彥認為，新航線受惠的不只是台灣旅客，捷克民眾前往台灣及亞洲各地也更便利，「現在可以先到台灣旅遊，再轉往亞洲其他城市，提供更多元的旅行選擇」。

此外，近年隨著台積電赴德國德勒斯登設廠，台商往返台德需求快速增加。布拉格距離德勒斯登不到2小時車程，華航已推出布拉格哈維爾機場（Vaclav Havel Airport Prague）往返德勒斯登的專屬接駁巴士服務，每週配合航班提供3班車次。旅客在抵達布拉格後，不必再進入市區轉乘火車或長途巴士，即可直接前往德勒斯登火車站。

德勒斯登台灣商業協會會長蘇怡婷向中央社分享，從哈維爾機場直達德勒斯登的接駁，大幅提升德東地區台商與僑民往返台德兩地的便利性。

蘇怡婷說，隨著台捷直飛航班增加，旅客擁有更多航班選擇，對商務人士及僑民都是一大利多。無論搭乘接駁車或自行開車前往布拉格機場，都比過去更加省時順暢，可望進一步促進台捷及台德之間的人才、商務與產業交流。

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