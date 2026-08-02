印尼台灣高教展登場 首站雅加達吸引萬人參觀

今年度印尼台灣高等教育展首站昨天在雅加達舉行，不少規劃海外升學的當地青年到場，了解台灣各校課程及留學資訊。主辦單位印尼留台校友會聯合總會今天告訴中央社，雅加達場昨天吸引超過1萬2000人到場參觀。

印尼台灣高等教育展今年邁入第10屆，在台灣教育部支持下舉行，共有65所台灣大專校院、165名校方代表參展。雅加達場結束後，展覽今天在萬隆舉行，4日在三寶瓏（Semarang）、6日至7日在泗水（Surabaya）、9日在棉蘭（Medan）接續登場。

印尼留台校友會聯合總會長劉俊逸表示，校友會長期協助當地學生了解赴台升學資訊，也透過高教展促進學生與台灣大專校院交流。

參觀雅加達高教展的瑞斯奇（Rizky）向中央社表示，姊姊目前在台灣攻讀博士學位，經常分享在台生活經驗，也讓他開始考慮赴台升學。

他說，對人工智慧（AI）及科技領域感興趣，事前查詢參展學校後，發現國立陽明交通大學等校設有相關科系，因此特地到場，希望進一步了解課程內容及申請流程。

另一名參觀教育展的安妮塔（Anita）告訴中央社，印尼就業市場競爭激烈，她希望透過海外求學提升競爭力，因此將台灣列為升學選項，考慮攻讀商業相關科系。她認為，在台取得學位並學習中文，有助於未來投入職場，增加求職優勢。

海外聯合招生委員會主任委員蘇玉龍開幕致詞表示，台灣近年積極推動高等教育國際化，並在半導體、人工智慧、生醫科技等領域推動相關研究，透過產學合作及實務培訓，讓學生了解產業發展趨勢，並累積實務經驗。

駐印尼代表洪振榮指出，目前有超過1萬9000名印尼學生在台就學，印尼已成為台灣第2大國際學生來源國，僅次於越南。他說，台印教育交流持續深化，希望透過多元管道吸引更多印尼學生赴台就學。