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結合科技與原民智慧 澳洲新招防野火

台灣醒報／ 記者夏恩／台北報導
澳洲結合原民知識與衛星影像，盼能找出更精準預測與撲滅野火的方式。（Wikimedia Commons）
澳洲結合原民知識與衛星影像，盼能找出更精準預測與撲滅野火的方式。（Wikimedia Commons）

澳洲研究團隊最近結合原住民對植物的知識，加上最新的AI與衛星影像，強化預測火災與燃燒範圍的能力。

原民了解在地環境

根據《英國廣播公司》報導，澳洲國立大學森林野火研究卓越中心的教授耶布拉與原住民韋伯斯特合作，將澳洲原住民社區數千年的知識與衛星影像結合，以幫助偵測最有可能發生火災的地方。

衛星圖像可以捕捉到地表的「燃料含水量」，從而指示哪些地方可能存在易燃物，例如乾枯的樹葉、草、灌木和樹皮。

韋伯斯特則負責提供在地的原住民資訊，例如特定植物的顏色與氣味，還有樹木的遮蔭狀況，用來實際驗證衛星資訊是否正確。耶布拉表示，韋伯斯特的當地知識與衛星數據「驚人的一致」，顯示原住民知識與西方科學相結合的價值。她希望未來可以與原住民社區合作，共同制定保護土地與管理火災的計畫。

策略燒除成新趨勢

根據《CNN》報導，西班牙與法國近來都飽受森林野火侵擾，在西班牙陸續造成至少12人死亡、23人失蹤。來自西班牙的耶布拉也說，氣候變遷導致愈來愈容易發生森林野火，加上大量可燃物堆積，容易讓森林野火一發不可收拾。她強調，若能早發現風險或檢測到火情，消防員滅火的選擇就越多。

愈來愈多國家開始採用「以火攻火」的「策略燒除」策略，透過科技預測野火熱點，並在較冷的月分先用火將高風險地區燒除，原住民也可在點火前評估場地，尋找附近是否有石油冒出或是水源，以確保火勢獲得控制。近來隨著都市擴張，許多民眾也開始往郊區與林區遷徙，森林野火風險也成為全球關注的公共議題。

在火災中，無人機也可向地面人員運送重型裝備，點燃火苗進行反燒作業，並幫助評估火災造成的損失。

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