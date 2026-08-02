熱浪助長野火延燒 希臘急撤居民、法西火勢再起

在強風助長下，希臘多地的野火今天迅速蔓延，迫使居民緊急撤離；法國與西班牙部分地區火勢也再度惡化。科學家指出，氣候變遷正使野火發生頻率與強度進一步升高。

路透社報導，希臘其中一處火場情勢持續惡化。在雅典西北方約60公里、科林斯灣（Gulf of Corinth）畔的波爾托傑梅諾（Porto Germeno）附近，大火與濃煙吞噬森林及灌木叢，消防人員、警方與救護單位只能緩慢後撤避險。

醫師兼第一線救援人員杜拉斯（Giorgos Doulas）表示，「情況極度嚴峻，尤其是今天。風勢非常強勁，陣風時速超過73公里，火勢走向難以預測。」

今夏歐洲歷經一波波破紀錄熱浪，加上降雨偏少，多國接連爆發大規模野火。科學家認為，氣候變遷導致高溫與乾旱加劇，進一步推升野火風險。

希臘近日再度出現多起火災。雅典西北方的阿吉亞帕拉斯凱維（Agia Paraskevi）、克里奧皮加迪（KryoPigadi）及阿吉奧斯內克塔里奧斯（Agios Nektarios）等地居民接獲撤離命令。直升機持續投水並投放阻燃劑，試圖阻止火勢擴散。

稍早已有200餘名阿吉奧斯瓦西里奧斯（Agios Vasileios）居民經由海路撤離。當局警告，維奧蒂亞（Boeotia）、阿提卡（Attica）及艾維亞島（Evia）2日將面臨極高野火風險。

法國方面，東南部瓦爾省（Var）山區一處3天前才獲控制的野火，昨天再度復燃，迫使當局連夜疏散近2500人。

瓦爾省省長巴柏（Simon Babre）告訴法國BFM電視台，火勢延燒約1800公頃後，再度趨於穩定。

西班牙今天則持續撲救多處野火。就在2天前，政府才宣布因中部大規模野火而發布的全國緊急狀態結束。

北部雷昂省（Leon）情勢再度惡化，夜間新增一處火場，另一處火勢仍持續燃燒，還有一處已有改善。

鄰近薩摩拉省（Zamora）一場延燒約1萬1000公頃的野火情勢好轉，先前撤離的14座城鎮已重新開放，相關管制措施也已解除。

東部加斯德倫省（Castellon）巴爾德烏克索（LaVall d'Uixo）野火延燒至第7天後獲得控制，燃燒面積接近1萬公頃，所有撤離居民均已返家。警方表示，由於發現2個獨立起火點，不排除有人蓄意縱火。

馬德里（Madrid）及阿維拉（Avila）等中部地區延燒逾7萬公頃的大型野火目前均已獲控制；首都以西聖胡安水庫（San Juan reservoir）附近新竄出的火勢，已於昨日撲滅。

奧地利健康暨食品安全署（Agency for Health and Food Safety）表示，今年6月全國因高溫相關原因死亡人數創下395人的單月新高。

英國本週稍早估計，今年截至目前已有2877人死於高溫相關原因；法國則通報6月17日至7月2日間全國超額死亡5764人；德國羅伯特．科赫研究所（Robert Koch Institute，RKI）估計，今年迄今已有9800人的死因與高溫有關。