台灣意象現身斯德哥爾摩驕傲遊行 展民主多元樣貌

斯德哥爾摩驕傲遊行1日登場，由瑞典台灣商會帶領的遊行隊伍帶著台灣黑熊、台北101等意象現身瑞典街頭，台灣的民主多元也吸引瑞典與香港的參與者加入遊行隊伍。

由瑞典台灣商會、瑞典台灣商會青商會、瑞典台灣華人聯合會、瑞典台灣人新生社聯合主辦，觀光局、駐瑞典代表處與僑委會協助的台灣隊，今年帶著黑熊、台北101、野柳女王頭等具代表性的台灣觀光意象走上斯德哥爾摩街頭。

主辦單位準備的台灣原住民鈴鐺手環與購物袋等周邊紀念小物受到路邊觀眾的熱烈歡迎，遊行才剛開始不久就已經發送一空。

瑞典台灣商會會長蕭文琴對中央社表示，斯德哥爾摩驕傲遊行是瑞典最大的戶外活動，是將台灣展現在瑞典人眼前最好的機會，所以希望能好好辦一場活動讓台灣能被大家看見。

主辦人李玉英表示，這次透過不同的管道去聯絡各個組織，年輕人幫了很大的忙，隊伍中還有遠從比利時跟丹麥來支持的朋友，大家可以一起為台灣而走讓她很感動。

斯德哥爾摩驕傲遊行主持人熱情地向台灣隊問好，並用亞洲第一個同婚合法的國家介紹台灣入場。而台灣隊也受到沿路許多民眾喝采，有民眾對台灣隊表示，斯德哥爾摩驕傲遊行很少有東亞甚至亞洲的隊伍參加，所以看到台灣特別開心。

來自中部城市奧勒布羅（Orebro）的史卓曼（Lars Stroman）是瑞典綠黨國會議員參選人，他告訴中央社，這是他第2次參加台灣隊的驕傲遊行，他主要是來支持台灣的民主，他認為這很重要，尤其台灣是亞洲第一個通過同婚的國家，這是台灣民主進步的良好跡象。

參與者Ivy對中央社表示，「她跟太太生了一個兒子」，希望透過參加遊行讓兒子感到驕傲，全家參與遊行也希望能讓更多人看到家庭多元的樣貌。她說自己是香港人，但這次遊行沒有香港隊伍，所以加入台灣隊，也希望可以讓香港在遊行中不缺席。

夏日的斯德哥爾摩除了當地人以外，還有來自各地的瑞典人以及許多的外國觀光客，遊行當天群眾中各種語言參雜，可見一斑。今年的驕傲遊行吸引了超過50萬人，許多公司、政府機關、民間組織都派出隊伍，用音樂、服裝、活動或舞蹈等方式吸引眾人的目光。