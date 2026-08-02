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赴台留學突破5萬人 越南官員讚教育優質成熱門選項

中央社／ 河內2日專電

台灣高等教育越來越受越南學子歡迎，赴台人數每年增加。台灣事務委員會秘書長阮側柏向中央社表示，台灣科技與教育高度發展，吸引越南學子，留台人數已破5萬人，「他們在台學習，無論如何都會愛上台灣的」。

全球競才戰略佈局，台越教育夥伴關係深化，越南近年經濟蓬勃發展，對專業技術人力需求龐大。台灣高等及技職教育在亞洲極具口碑，正協助東南亞國家培育發展所需相關人才。

根據教育部統計，越南來台灣就學人數近年快速成長，2025年約5萬2974名越南學生在台就讀，較2024年3萬9610名增加1萬3364名，蟬聯台灣大專校院境外生第一大來源國，約占全體境外生人數3成。

越南台商獎學基金會6月18日於越南最悠久的科技與理工大學河內百科大學（又稱理工大學），頒發第4屆振興越南工業技術獎學金。

到場觀禮的台灣事務委員會秘書長阮側柏（Nguyễn Trắc Bá）在典禮後接受中央社訪問，證實赴台留學成近年熱門趨勢。

台灣事務委員會直屬越南總理府，因應台越間日益密切的經貿投資、人員往來等大量實質事務而於1997年設立，負責跨部門協調，統籌越南各政府機關與台灣相關事務的對接、與台商溝通推動經貿合作等。

阮側柏指出，以越南人選擇出國深造的首選地點來說，幾年前，台灣雖然名列前茅，但還擠不進前5名。

「而現在，台灣已躍升至前5名之列。相比之下，大約3年前，選擇到台灣留學的越南學生大概只有3萬人；但現在，已經有逾5萬名越南學生選擇台灣作為他們的留學目的地。這意味著台灣現在吸引許多越南民眾和家庭的關注，願意把孩子送到那裡接受高等教育」。

他表示，原因之一即台灣的教育品質非常高。另一方面，「台灣的學費與生活費對越南民眾來說非常負擔得起。因此，優質的教育加上實惠的費用，讓台灣成為他們最愛的留學首選」。

駐越南經濟文化辦事處7月31日也向48名越南學子頒發教育部獎學金，鼓勵優秀青年赴台研讀。不少越南學子向記者表示，從青少年時期就嚮往台灣，並把留學台灣與推動台越交流作為目標。

如阮側柏所言，這些學生前景光明。「這不僅是一座橋梁，更是他們進入台商企業工作的絕佳機會，無論是在台灣本地，還是在越南的台商企業。這將成為越南未來的關鍵人才庫。當然，當他們在台灣學習時，會更深入了解台灣人、台灣文化及各方面事物，無論如何他們都會愛上台灣的」。

台商很早就來到越南投資，如今已是越南前五大外資來源之一。台商企業對越南的經濟發展貢獻良多。

阮側柏說，台商不僅擅長經營生意，如今也正在將收益與福祉回饋給越南社會。在教育方面，他們提供非常多獎學金給越南學生，鼓勵年輕人多學習、吸收新知，他們在這方面做得非常出色。

台灣的科技發展也是吸引越南人才的原因。「越南現在非常重視科技與科學領域領域的發展，這些產業培養人才對我們至關重要。我們知道台灣早在幾十年前就開始規劃科技產業的發展，而越南也正走在同一條路上」。

他表示，「我們希望能汲取台灣的成功經驗，最直接的方式就是把我們的學生送到台灣留學。這也是許多越南家庭目前的趨勢，也就是把孩子送到台灣攻讀科技相關專業。台灣在這個領域表現非常傑出，越南也將跟隨其後」。

越南 留學 教育

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