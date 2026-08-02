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不畏柏林恐攻 斯德哥爾摩驕傲遊行吸引50萬人

中央社／ 斯德哥爾摩2日專電

斯德哥爾摩驕傲遊行前一周發生柏林同志驕傲遊行恐怖攻擊事件，引發瑞典輿論討論，1日登場的驕傲遊行並沒有因此受影響，估計吸引參與遊行者、街邊觀賞群眾超過50萬人，整個城市熱鬧非凡。

7月25日在柏林同志驕傲遊行發生的恐怖攻擊事件造成1死29傷，德國官方定調這起案件屬於「伊斯蘭主義恐怖攻擊」，引起瑞典輿論對於伊斯蘭教恐同問題的討論。

斯德哥爾摩彩虹驕傲周活動主辦方也在活動開幕時與德國駐瑞典大使館共同舉辦「鬧哀」一分鐘的儀式，紀念在柏林恐攻喪生的人，也藉由「大聲喧譁」而不是靜默的方式，表現對於LGBTQ+社群的團結。

主辦單位表示，這是為了展現驕傲周與性別運動不會因為恐怖攻擊而噤聲或停止努力。

斯德哥爾摩驕傲遊行是北歐規模最大的彩虹驕傲遊行，據主辦單位統計，今年約有5萬名參與遊行者，在街邊觀賞的群眾約50萬人，熱鬧程度不受柏林恐攻影響。

遊行行經路段街邊有不少民眾在住家陽台就近觀賞，沿途許多店家也坐滿了想一邊用餐、小酌，一邊感受一年一度熱鬧氣氛的民眾，有店家甚至請來DJ現場放音樂，客人與服務生共舞同歡，熱鬧程度不輸遊行隊伍。

參與民眾Miranda告訴中央社記者，她參與驕傲遊行是為了支持LGBTQ+族群，支持愛就是愛，也替一些沒辦法到場的人上街。

她說，在柏林發生的攻擊事件當然很可怕，任何地方都有可能發生這樣的事情，人們只能盡其可能互相保護。她表示，當然會擔心，但人沒辦法一直活在恐懼中，「所以就出門慶祝我們現在所擁有的一切吧」。

另一位參與民眾Gabriella表示，驕傲遊行是為了展現人人都有權利自由、公開的表達自我，不受他人評論做自己。

她說，柏林的恐攻讓人擔憂，在人們以為世界已經往更好的方向發展之時又發生這種事，提醒大家要繼續為了維護這些人的權利努力。

有關宗教恐同的討論，Gabriella說自己沒有宗教信仰，所以她不認為宗教應該要決定所有人該如何過自己的人生，若教徒願意追隨宗教的教義過生活當然沒有問題，這是他們的自由，但不應該強迫其他非教徒用相同的方式過生活，因為人人都有權利決定自己要怎麼生活。

一年一度的斯德哥爾摩驕傲節始於1998年，是全北歐最大的彩虹驕傲節活動。

柏林 恐攻 恐怖攻擊

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