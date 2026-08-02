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秘魯觀賞納茲卡線小飛機墜毀 13人罹難
秘魯警方今天表示，一架載旅客前往欣賞該國南部著名考古遺址納茲卡線（Nazca Lines）的小型飛機墜毀，至少13人罹難。
法新社報導，警官安德拉德（Jorge Andrade）在飛機失事現場告訴記者：「我們目前掌握的資訊顯示，11名乘客及2名機組人員已罹難。」
這架小型飛機自皮斯科（Pisco）機場起飛後，於當地時間下午1時過後不久墜毀。皮斯科位在秘魯首都利馬以南約240公里。
安德拉德說：「依事故嚴重程度研判，應無人生還。目前我們已找到4具遺體。」他並未公布罹難者身分。
他也未說明飛機可能失事原因。秘魯民航局將對這起事故展開調查。
當地媒體在臉書（Facebook）公布的畫面顯示，消防人員與警方正在散落扭曲焦黑殘骸的失事現場工作。
路透社報導，地方政府表示，這架小型飛機屬於秘魯航空公司Aerodiana。截至目前為止，該公司尚未回應置評請求。
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