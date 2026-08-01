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哥倫比亞新總統就職在即 驚傳汽車炸彈攻擊已釀8警3平民受傷
哥倫比亞北部城市古庫塔（Cucuta）今天發生卡車炸彈攻擊事件，地方當局指出，造成至少11人受傷，此時距離候任總統艾思普雷雅（Abelardo de la Espriella）就職僅剩6天。
法新社報導，襲擊發生地點所在的北桑坦德省（Norte de Santander）安全首長昆特羅（GeorgeQuintero）告訴記者：「目前已經有8名警員和3位平民受傷…這是一起駭人聽聞暴力事件。」
案發現場可以看到爆炸車輛燃起熊熊大火，附近建築物的外牆也受損。
艾思普雷雅將於8月7日在哥倫比亞西部城市卡利（Cali）就職，接替即將卸任的總統裴卓（GustavoPetro）。
艾思普雷雅在美國總統川普（Donald Trump）政府的支持下，曾承諾要加強打擊哥倫比亞國內游擊隊與販毒集團。
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