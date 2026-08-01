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「勇闖世界14高峰」紀錄片主人翁 普爾加命喪巴基斯坦雪崩

中央社／ 巴基斯坦司卡度1日綜合外電報導
「勇闖世界14高峰」紀錄片主人翁普爾加命喪巴基斯坦雪崩。美聯社
「勇闖世界14高峰」紀錄片主人翁普爾加命喪巴基斯坦雪崩。美聯社

尼泊爾裔英國籍知名登山家普爾加（Nirmal Purja）率領10人組成的國際探險隊，在巴基斯坦遭遇雪崩後失聯。登山公司今天在社群媒體發文證實，普爾加在雪崩事故中喪生。

普爾加的登山公司「精英探險隊」（EliteExpeditions）表示：「我們懷著深切悲痛與無比心碎的心情證實，普爾加在布洛德峰（Broad Peak）雪崩後不幸喪生。我們也獲悉，探險隊其他成員也不幸罹難。」

普爾加最近率領10人組成的國際登山探險隊，攀登世界最高峰之一、海拔超過8000公尺的巴基斯坦布洛德峰，在7月30日遭遇雪崩後失聯。

除了普爾加，這支國際登山探險隊還包括5名尼泊爾人、1名巴基斯坦人、1名阿曼人、1名美國人及1名中國籍登山客。

普爾加曾在英國特種部隊服役，2019年4月至10月期間，他在6個月又6天內，完成攀登14座「8000公尺高峰」（海拔超過8000公尺山峰）的壯舉，於當時締造世界紀錄。

這項壯舉後被拍成Netflix紀錄片「勇闖世界14高峰：挑戰不可能」（14 Peaks: Nothing IsImpossible），於2021年上架後，普爾加在國際間聲名大噪。

尼泊爾總理夏哈（Balendra Shah）今天在社群媒體發表聲明指出，他對普爾加及其他登山客在巴基斯坦雪崩事故中罹難一事表達哀悼。

夏哈表示：「罹難登山客的人生旅程…雖已告終，但他們展現的勇氣、奉獻精神與貢獻所寫下的歷史，將永遠鼓舞世人。」

巴基斯坦 紀錄片 登山

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