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那不勒斯火山區規模4.7地震後 義大利通報21人受傷

中央社／ 羅馬1日綜合外電報導
義大利南部那不勒斯市（Naples）附近一處火山區昨天晚間發生規模4.7地震。法新社
義大利南部那不勒斯市（Naples）附近一處火山區昨天晚間發生規模4.7地震。法新社

義大利南部那不勒斯市（Naples）附近一處火山區昨天晚間發生規模4.7地震後，相關當局今天表示，該地震已經造成21人受傷。

法新社報導，義大利國家地球物理與火山學研究中心（INGV）資訊顯示，這起地震發生在昨天晚間，震央位於坎皮佛萊格瑞（Campi Flegrei）地區，震源深度為3公里。

這個地區擁有歐洲最大的火山口，且頻繁發生地震。

義大利民防當局指出，21名傷者之中，有2人需要緊急送醫治療。

義大利民防部長穆蘇梅齊（Nello Musumeci）在社群媒體發文寫道，地震也導致幾棟沒人住的建築倒塌及山崩。

義大利 地震 規模

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