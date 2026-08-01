那不勒斯火山區規模4.7地震後 義大利通報21人受傷

美國密西根州（Michigan）早前發生8死倫常命案，死者包括一對夫婦、2名中國養女以及另外4名5至15歲兒子。警方綜合調查報告及屍檢結果，相信涉案父親開槍擊斃妻兒後，在屋內蓄意縱火後吞槍自盡。在案發8天前，慘死的39歲女子才剛帶着2名中國養女前往上海及杭州「尋根」遊玩，沒料到返回美國不久卻遇害，由於死者包括2名中國女童，故案件受到全球華人關注。

2026-08-01 19:52