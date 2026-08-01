為6子女啞忍夫出軌…美國媽全家遭渣夫射殺焚屍 悲劇導火線曝光

美國密西根州（Michigan）早前發生8死倫常命案，死者包括一對夫婦、2名中國養女以及另外4名5至15歲兒子。警方綜合調查報告及屍檢結果，相信涉案父親開槍擊斃妻兒後，在屋內蓄意縱火後吞槍自盡。在案發8天前，慘死的39歲女子才剛帶着2名中國養女前往上海及杭州「尋根」遊玩，沒料到返回美國不久卻遇害，由於死者包括2名中國女童，故案件受到全球華人關注。

案件有更多細節曝光，女死者生前在網上討論區的帖文成為重要線索，她曾屢次控訴丈夫出軌，對象包括公司的年輕實習生，但她為了6名子女選擇啞忍原諒，但婚姻已滿佈裂痕，疑因此成為丈夫狠下毒手、將全家推向死亡深淵的殺機。

帶中國養女赴華尋根成最後回憶 返國8天全家遇害

綜合外媒報導，遇害家庭居於密西根州渥太華郡格蘭德港（Grand Haven Township），39歲女死曼迪（Mandy Karolkiewicz）是小學代課老師，47歲丈夫基斯杜化（Kristopher Karolkiewicz）是美國心臟協會前高管，夫婦育有4名年齡由5至15歲的親生兒子，並從中國收養了一對現年11歲的雙胞胎女兒。今年7月，曼迪特意帶同養女艾拉（Ella）和嘉露蓮（Caroline）到上海及杭州「尋根」，並在網上分享女兒穿漢服、看演出的照片。

案發於7月24日中午，曼迪夫婦家中冒煙，消防員趕抵現場，發現屋內有多處火頭，撲滅後驚見一家八口連同數隻貓狗全部死亡。驗屍結果證實，曼迪及6名子女均死於槍傷，死因被定為他殺，而基斯杜化則死於吞槍自殺，火種是在兇殺案發生後才被點燃，顯示疑兇行兇後企圖焚屍滅跡，警方最終將案件定性為「謀殺後自殺」。

妻子網上控訴丈夫出軌 小三是年輕實習生

隨着慘案發生，調查發現曼迪生前長年在網絡論壇上一個名為「As One After Infidelity」（背叛後重建婚姻）的版塊發文，這些帖文揭示了其丈夫有婚外情，極可能是導致這場悲劇的根源。

曼迪在帖文中透露，自己當年還是實習生時，認識了較她年長且曾離婚的基斯杜化，2人相戀後結婚。本以為擁有完美的家庭生活，但在大約6年前，曼迪發現丈夫出軌，而對象竟也是實習生，年紀與當年的曼迪相若。她曾絕望寫道：「10年前，我是那個實習生；10年後，他又和另一個和我當年一樣年紀的實習生在一起。」

為6子女啞忍出軌 「愛孩子勝過恨丈夫」

面對丈夫的背叛，曼迪曾陷入長達1年的自我否定，但由於家中有6名子女，她最終沒有選擇離婚，她在網上傾訴：「離開他，光是想想就讓我害怕……我不斷告訴自己：我愛孩子，勝過我恨丈夫。」為了子女，曼迪強迫基斯杜化換工作，並在過去4年多努力透過婚姻諮詢修補關係。然而，重建信任之路舉步維艱，她曾提到丈夫謊言成性，且極易起防備心，她甚至承認，在得知丈夫有「精神出軌」時，曾因感到在精神上被徹底摧毀而本能地推開過對方。

慘案前丈夫剛離職 昔日美滿家庭遭摧毀

除了婚姻危機，案件背後或牽涉其他生活變故。據悉，曼迪生前是當地學區的代課老師，而基斯杜化原本在美國心臟協會擔任銷售和市場副總裁，但他的工作於7月早些時候完結，警方目前尚未公布其離職原因，未知是否與案發動機有關。

十多年前，曼迪曾在育兒博客寫下迎接第1個孩子是「人生中最美好的一天」，她努力學習原諒，試圖給6個孩子一個完整的家，卻萬料不到，她一次又一次選擇留下來，結果那個不斷背叛她的丈夫，最終竟狠心奪走她與孩子們的性命，曼迪昔日在網絡上的匿名傾訴，如今成了她留給世界的悲痛遺言。

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文章授權轉載自《香港01》