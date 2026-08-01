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俄羅斯姊弟泰國失蹤 2嫌認殺人埋屍…又牽出一家三口命案

中央社／ 曼谷1日專電
泰國一對失蹤多日的俄羅斯姊弟證實遇害，2名嫌犯被捕後承認殺害姊弟且埋藏屍體。歐新社
泰國一對失蹤多日的俄羅斯姊弟證實遇害，2名嫌犯被捕後承認殺害姊弟且埋藏屍體。歐新社

泰國一對失蹤多日的俄羅斯姊弟證實遇害。2名嫌犯被捕後承認殺害姊弟且埋藏屍體，警方循線尋獲兩人遺體，且進一步發現2人涉嫌另一起一家三口命案，正追緝另外2名涉案嫌犯。總理阿努廷今天要求依法嚴懲凶嫌。

根據曼谷郵報（Bangkok Post）今天報導，警方7月31日表示，2名涉嫌在春武里府（Chonburi）殺害俄羅斯姊弟的男子已遭逮捕，他們坦承殺害姊弟二人，並將遺體埋藏在偏遠地區。

警方補充說，日前在其中一名嫌犯親屬的住處附近發現一輛遭拆解並掩埋的機車，隨後展開跨府追緝。

被捕的嫌犯分別是今年43歲、有犯罪前科的塔納（Thana Kerdthong）以及39歲的通猜（ThongchaiSrinil）。兩人是在沙繳府旺頌汶縣（Wang Sombun）的一個龍眼園裡落網。

這起案件受泰國社會高度關注。死者為22歲的黛安娜．納齊莫娃（Diana Nazimova）與17歲的弟弟羅曼．納齊莫夫（Roman Nazimov）。姊弟二人於2021年從俄羅斯來到泰國，與已在芭達雅（Pattaya）定居3年的母親同住。

通猜供稱，案發當天由塔納騎車載著他尾隨俄羅斯姊弟，之後塔納下車與兩人交談，不久即傳出兩聲槍響。

案發後，塔納威脅若不協助挖坑埋藏屍體，其妻子及家人將遭報復。通猜表示，當時別無選擇，只能服從，並承認自己當時吸食毒品，因此「神智不清」。

另一名嫌犯塔納則承認開槍射殺羅曼，並毆打戴安娜致死，聲稱戴安娜曾反抗。他否認涉及性侵，並表示犯案動機是為了搶奪姊弟的機車。

警方在春武里府一處樹林尋獲俄羅斯姊弟遺體，初步檢查顯示，男死者身上有槍傷，女死者則有遭攻擊的痕跡，初步未發現有性侵跡象。

這起命案正持續擴大。泰國公共電視台（ThaiPBS）今天報導，2名嫌犯昨晚帶警方前往埋屍地點後，又指認另一處埋屍現場，警方再尋獲一家三口遺體。調查顯示，這一家三口自7月7日起失蹤，警方相信另有兩名綽號Ball及Fluke的嫌犯涉案，目前仍在追緝中。

泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）今天強調，這兩起命案不僅奪走2名外國人及3名泰國人的生命，也重創泰國及泰國人民形象。他要求依法嚴懲凶嫌，並中斷原訂行程，前往春武里府了解案情。

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泰國 俄羅斯 命案 阿努廷 失蹤 曼谷

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