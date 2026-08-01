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巴基斯坦雪崩重啟搜救 「勇闖世界14高峰」主角仍失聯
巴基斯坦救援隊今天重啟高海拔搜救行動，尋找在全球最高峰之一發生威力強大雪崩後仍然失聯的7名登山客，目前已經尋獲該登山隊3名成員的遺體。
法新社報導，7月30日發生的這起雪崩導致尼泊爾裔英國籍知名登山家普爾加（Nirmal Purja）領隊的一支10人國際登山隊失聯。截至目前，普爾加不在已經尋獲遺體名單中。
根據地方政府昨晚發布的聲明，已經尋獲一位美國女性、一位阿曼女性及一位尼泊爾男性的遺體，並且由直升機送往醫院進行身分辨識。
多山的巴基斯坦北部吉爾吉特-巴爾蒂斯坦地區（Gilgit-Baltistan）警方在聲明中表示，在昨天因天候惡劣而暫停搜救後，高山嚮導和救援隊今天已經展開第2天任務。
根據地方政府說法，救援人員及軍方直升機持續在事發區域搜尋，搜救隊駐守基地營過夜。
聲明指出：「救援隊通報，他們已經透過無人機畫面發現更多登山客的遺體。」
根據地方政府資料，這群登山客7月30日攀登海拔8047公尺高的布洛德峰（Broad Peak），雪崩發生時，他們上升至約6600公尺高度。
這支探險隊共有10人，包括普爾加、5名尼泊爾人、1名巴基斯坦人、1名阿曼人、1名美國人及1名中國人。
43歲的普爾加本周在社群平台X上發文表示，他即將成為史上首位無氧兩度攀登全部14座「超級高峰」的人。
他寫道：「布洛德峰，我只求能平安上山、平安下山。」
普爾加曾創下於189天內完成全球14座8000公尺以上高峰登頂壯舉，其事蹟被拍成2021年Netflix紀錄片「勇闖世界14高峰：挑戰不可能」（14 Peaks: NothingIs Impossible）。
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